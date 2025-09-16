Santa Tecla
Un segle ballant amb l’Amparito Roca
El famós pasdoble de Jaume Teixidor es va estrenar fa cent anys a Carlet i el va dedicar a una de les seves alumnes
Sense saber-ho, l’11 de setembre de 1925 el teatre el Siglo de Carlet (Ribera Alta) va fer història en el món de la música popular. Aquell dia la banda la Primitiva del municipi estrenava un pasdoble que passaria a la memòria musical de tot un país i que acabaria convertint-se en un referent de la música per a banda a escala internacional. Aquell dia naixia ‘Amparito Roca’, obra del músic i compositor Jaume Teixidor Dalmau, director des de feia un any de la Primitiva de Carlet.
Nascut a Barcelona el 16 d’abril de 1884, ciutat on va iniciar els seus estudis musicals, Teixidor va aconseguir ingressar en l’exèrcit i va ser destinat com a director musical al Regiment núm. 68 de Melilla, sent en aquesta època quan va escriure les seves primeres composicions. L’any 1924, després d’abandonar la carrera militar, es va traslladar a Carlet, compaginant la feina de director de la Primitiva amb les classes de piano i violí. Després d’un parell d’anys es va traslladar molt a Manises, a tocar de València, i finalment, poc temps després, va obtenir la plaça de director de la Banda Municipal de Música de Barakaldo (Biscaia), on va desenvolupar la seva activitat fins al final de la Guerra Civil espanyola, quan va ser destituït i va passar a dedicar-se a la composició i a l’ensenyament.
La història de l’himne més icònic de les festes de Tarragona és peculiar, donat que un cop composta l’obra, Teixidor va decidir posar-li el nom d’una de les seves alumnes de piano. De fet, es va tirar a sorts amb paperets i l’atzar va voler que sortís el nom d’Empar Roca Ibáñez –més coneguda com a Amparito Roca–, que llavors tenia 14 anys.
Ni l’Amparito ni el mateix compositor van ser conscients de la transcendència d’aquesta decisió i de l’èxit que acabaria tenint el pasdoble fins al cap de forces anys. De fet, és, probablement, un dels pasdobles més populars a nivell internacional, amb versions de tota mena; des de Joan Dausà a Lluís Gavaldà, passant per versions rap amb Teko i Soke o electròniques, amb Andrea Grau.
Tant a les Festes de Santa Tecla de Tarragona, on es va interpretar per primer cop l’any 1929, com a la Festa Major de Montblanc o al Carnaval de Vilanova, l’Amparito Roca és una de les peces més emblemàtiques d’aquestes celebracions. A més de ser la protagonista musical, per exemple, de la multitudinària Baixada de l’Àliga i d’altres elements del Seguici en el cas de Tarragona, també ho és de la ballada dels Gegants en el cas de Montblanc.
Batalla de bandes
Per commemorar el centenari de l’Amparito, el dia 20 la plaça Corsini rebrà dues bandes, la Banda de l’Agrupació Musical del Maresme de Mataró i la Banda Unió Musical de Tarragona, que oferiran la revetlla de bandes, un cara a cara musical d’aquells que segur que quedaran en la memòria festiva de la ciutat i que servirà per festejar el centenari del pasdoble.
L’altra gran celebració destacada serà abans de l’inici de la Cercavila de Santa Tecla, el dilluns 22 de setembre a la plaça de la Font, quan els prop de 200 músics participants en el Seguici Popular tarragoní, tant els de banda, com grallers, timbalers, ministrers, flabiolaires, dolçainers o sacaires interpretaran conjuntament un Amparito Roca que promet ser memorable.