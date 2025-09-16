Tarragona
Nova campanya per controlar l'ús del cinturó, dels sistemes de retenció infantil i del casc
La Guàrdia Urbana de Tarragona la durà a terme del 15 al 21 de setembre
La Guàrdia Urbana de Tarragona col·labora amb el Servei Català de Trànsit en una campanya de control i vigilància de la seguretat passiva, com l’ús del cinturó, els sistemes de retenció infantil i el casc. Aquesta es portarà a terme del 15 al 21 de setembre.
Amb aquesta nova campanya el que es pretén és reduir les víctimes d’accidents de trànsit, minimitzar les conseqüències físiques en el cas d’accident i per recordar la importància d’utilitzar aquests dispositius i de com fer-ho correctament.
Els sistemes de seguretat passiva redueixen considerablement el risc de lesions en cas d’accident i tot i que són obligatoris, moltes persones encara descuiden l’ús d’aquests dispositius. Per això són necessàries aquestes campanyes de conscienciació sobre la importància d’aquests elements i que alhora també permet detectar les persones infractores.
Aquesta campanya, com la resta, es portarà a terme a través de controls de trànsit estàtics i dinàmics i amb agents uniformats i de paisà.