Mor Francesc Xammar, capellà durant molts anys a la Floresta

Va ser conseller i fill adoptiu de la ciutat

Xammar, al centre, recollint el títol de fill adoptiu.

Ajuntament de Tarragona

Francesc Xammar va morir ahir a Barcelona. Xammar va arribar a Tarragona el 1966 i va treballar compromès amb la ciutat de Tarragona i molt especialment amb els sectors més vulnerables com a capellà, però també com a activista, líder veïnal i formant part del primer consistori democràtic, després de la dictadura, com a regidor, de 1979 a 1983. Va treballar sobretot al barri de la Floresta i va dedicar la seva vida a la lluita pels drets humans i va dur a terme una gran labor social. El 2023 l’Ajuntament el va declarar fill adoptiu de la ciutat.

Ahir la ciutat va plorar la seva pèrdua i moltes entitats i ciutadans van expressar el seu condol. Xammar també va ser el co-fundador i inspirador dels Comitès Òscar Romero, i durant llargs anys va mantenir un estret vincle amb les comunitats eclesials de base i les institucions de la Companyia de Jesús de diversos països de Centre Amèrica i Llatina Amèrica, fent estades regulars sobretot a Nicaragua. El 2022 es va acomiadar de Tarragona i es va traslladar a Barcelona.

L’Ajuntament i els grups municipals del consistori també van mostrar ahir el seu condol i van elogiar la seva figura com a referent. Dissabte, a les 17 hores, la parròquia de Torreforta acollirà una missa en memòria de Xammar presidida per l’arquebisbe de Tarragona, Joan Planellas.

