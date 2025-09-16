Cultura
L'Ajuntament de Tarragona projecta una remodelació integral del Teatre Auditori Camp de Mart
El consistori vol «activar» els espais que actualment estan en desús i donar vida a aquest equipament «durant tot l’any»
El Teatre Auditori Camp de Mart és un espai «estratègic» per a Tarragona, assegura la consellera de Cultura de l’Ajuntament, Sandra Ramos. Per aquest motiu, el consistori planeja fer-hi una remodelació integral que permeti «treure el màxim rendiment» a aquest equipament. De fet, en el pressupost municipal d’aquest 2025 hi ha reservada una partida de 180.000 euros per a l’elaboració del projecte.
«Ja hem començat a treballar la proposta», explica la segona tinenta d’alcalde, qui detalla que el cost total de la reforma s’acabarà de definir en el document final. Això sí, avança que les intervencions s’hauran de fer per fases, tal com s’està fent amb el Teatre Metropol. «Abordar inversions d’aquest tipus requereix molts diners i fer-ho tot de cop és molt complex», assenyala Ramos, qui apunta que les obres s’aniran executant «en funció del que considerem que és més prioritari».
En aquest sentit, la consellera recorda que l’Ajuntament ja té prevista una primera actuació per a millorar l’evacuació d’incendis i l’accessibilitat al Teatre Auditori Camp de Mart. El projecta contempla la construcció d’una passarel·la per a vehicles que connectarà directament l’escenari amb l’avinguda Maria Cristina, una instal·lació que servirà per facilitar la càrrega i descàrrega de materials per a la celebració dels espectacles. «Serà un avenç importantíssim», remarca l'edil.
Tanmateix, es rehabilitaran les cobertes per evitar futures filtracions d’aigua i es col·locaran baranes en forma d’U invertida en les escales de totes les graderies, que inclouran una il·luminació tènue. D’altra banda, es repararan les patologies estructurals que presenta l’edifici en diferents punts per oxidació i corrosió. Ramos indica que el 28 de setembre s’iniciaran les obres, que costaran 383.835,08 euros i duraran sis mesos.
Creació artística
Aquest serà el primer pas d’una remodelació integral que ha de permetre «activar molts espais que estan desaprofitats actualment». La consellera de Cultura considera que és un «molt bon espai per treballar temes de creació artística» i, per tant, part dels edificis «es podrien posar a disposició de les companyies de teatre per formacions, assajos i altres activitats que donin vida a l’equipament durant tot l’any».
Amb aquesta intervenció també es vol fer créixer el festival que s’hi celebra cada estiu: «Necessitem que l’espai estigui en bones condicions i ara mateix no ho està». L’Ajuntament vol consolidar Tarragona «com la capital cultural que és» i la seva estratègia passa per potenciar equipaments com el Teatre Auditori Camp de Mart, amb capacitat per a 1.800 persones.