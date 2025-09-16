La Contra Cultural
El joc de taula que entusiasmarà els ‘tecleros’
Aquest dimarts es presenta ‘La Relíquia de Santa Tecla’, un joc amb cartes inspirat en la festa major de Tarragona
La Relíquia de Santa Tecla és un joc de cartes i daus que té com a objectiu aconseguir les Relíquies principals. És a dir, el Braç de Santa Tecla, el Toc de campanes i la Palma del martiri. Per fer-ho, els jugadors han de fer servir l’enginy, però també confiar en la sort i apostar per la cooperació. «El més xulo del joc és que hi ha un punt que no el pots controlar, però també que hi ha un element cooperatiu imprescindible: per construir el Seguici, necessites la participació de la resta de jugadors», explica Marc Domec. Ell és l’autor de la dinàmica del joc i s’ha embrancat en aquesta aventura teclera juntament amb Júlio Aliau, autor de les il·lustracions i el disseny gràfic.
El joc consta de 108 cartes i 2 daus personalitzats, i hi són representats tots els elements del Seguici, així com altres elements festius com ara la Música, el Menjar o els Balls Parlats. Jugar-hi, expliquen els seus inventors, és senzill: «Primer hi ha la fase de La Crida, que consisteix en la preparació del taulell amb les Cartes del Ball. Després, ve La Tronada o llançament dels daus pirotècnics. El primer jugador que tregui el Botafoc encendrà la Tronada i la partida. La tercera fase és la del Seguici, en la qual cal anar emparellant cartes fins a l’Entrada, on es compren les Relíquies».
El joc està pensat perquè hi juguin de 2 a 6 persones, i té una durada aproximada de 45 minuts. Els tecleros, afirmen el Júlio i el Marc, «ho disfrutaran que flipes» però també asseguren que les persones que no estiguin tan immerses xalaran igualment. Fins i tot han contemplat una versió reduïda perquè hi jugui la canalla petita, que també pot fer servir les cartes com un joc de memòria tradicional i jugar a emparellar-les.
El Júlio i el Marc, que presenten el joc sota la marca comercial de Mel i Mató amb la idea de comercialitzar altres productes, expliquen que, abans de posar-lo a la venda, l’han pogut testar amb jugadors voluntaris. «Hem vist que és molt divertit i que hi ha un punt que, quan el jugador té les eines necessàries, pot fer que regni una mica el caos», explica el Júlio. El Marc, per la seva banda, detalla que han incorporat regles que són picades d’ull a la mateixa festa major: «Com que, per exemple, a la Baixada de l’Àliga hi ha canvis de portadors, hem fet que en el joc hi hagi canvis de cartes».
Quant a la imatge gràfica, Aliau explica que han apostat pels colors taronges i grocs en contrast amb el blau fosc «per representar l’energia lluminosa que hi ha durant les festes». A més, detalla, les il·lustracions «incorporen detalls com un ull que salta, el Braç que perd la Tau… en referència al dinamisme i al punt de caos que hi ha durant la festa».
La Relíquia de Santa Tecla es presentarà aquest mateix dimarts a les 19 h hores a l’Antic Ajuntament. Fins a Santa Tecla té un preu de 23 euros (a partir del dia 24, valdrà 25 euros) i es pot comprar a la web de Mel i Mató (www.jocsmelimato.cat), i a partir del dia 17 de setembre a l’Estand de les festes i a les botigues El Lloro de la Negrita, La Capona, El Soterrani i Reial Serveis Grafics.