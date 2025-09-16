Societat
Els sanitaris tarragonins reclamen el reconeixement de la carrera professional i millores laborals
Els professionals afirmen que el govern espanyol bloqueja la negociació del nou estatut marc
Professionals sanitaris s'han manifestat aquest dimarts en diferents punts del país per reclamar el reconeixement de la carrera professional i millores laborals, entre les quals hi ha la jubilació parcial anticipada i una reducció de la jornada a 35 hores setmanals. Les concentracions s'han fet a Barcelona, Lleida, Girona i Tarragona, on davant l'hospital Joan XXIII s'hi han reunit una seixantena de persones, amb representació de diferents sindicats.
Els treballadors han afirmat que el govern espanyol està bloquejant la negociació del nou estatut marc. «En dos anys de negociacions no s'ha avançat i ara tenen pressa, entenem que per treure'n rèdit polític», ha afirmat Núria Piñana, secretària de Sanitat de CCOO a Tarragona.
El nou estatut marc ha de definir les condicions laborals dels treballadors de l'àmbit sanitari i després de dos anys de converses entre sindicats i ministeri encara no hi ha acord. Els professionals han afirmat que en les darreres setmanes el govern central ha apostat per trencar el calendari de reunions previst i tancar les negociacions en un fòrum que asseguren no té validesa legal i que no és el lloc adequat per parlar aquestes qüestions.
Un dels punts de confrontació és el reconeixement i retribució del nivell A1. «Ens diuen que no hi hauria cap problema per al reconeixement, però sense retribució. No pot ser que una cosa que ens pertoca per llei ens l'estiguin escatimant», ha apuntat Catalina Ródenas, secretària provincial de Satse a Tarragona. Picaña ha afegit que des de fa anys han incrementat les tasques que duen a terme, amb més responsabilitats, així com també el nivell d'estudis que tenen els treballadors, i que això no ha estat ni valorat ni recompensat. «A més això va en cascada. Si jo em posiciono com a A1, el que vingui per darrere també podrà avançar», ha comentat Ródenas. Aquest punt comportaria uns ingressos d'entre 300 i 400 bruts mensuals per als professionals, segons han indicat.
Una altra de les reivindicacions és l'anticipació de l'edat de jubilació, ja que consideren que pot arribar a ser un risc fer torns nocturns d'urgències amb 67 anys. Finalment, també han reclamat la jornada laboral de 35 hores setmanals. «Ha d'entrar dins l'estatut marc», ha valorat Ródenas.
Amb tot, Picaña ha anunciat que el proper 1 d'octubre hi ha prevista una manifestació a Madrid. «No pararem. Continuarem amb les mobilitzacions. Els polítics han de saber que això no quedarà aquí i que el sistema sanitari públic està molt tensionat», ha exclamat. A dia d'avui els sindicats no descarten anar a la vaga en el futur si la negociació no es tanca favorablement als seus interessos.