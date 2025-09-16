Educació
Els alumnes de la Facultat d'Educació i Psicologia de la URV tornaran a l'edifici reformat a partir del curs 2026-2027
Es farà una "gestió conjunta" del campus Sescelades i estudiants de química podran fer classe a les noves instal·lacions
Les obres de reforma i rehabilitació de la Facultat d'Educació i Psicologia de la URV del campus Sescelades (Tarragona) avancen segons el calendari previst i al febrer del 2026 ja haurien d'estar enllesties, segons indiquen des de la mateixa universitat.
En un inici s'havia contemplat que els alumnes tornessin a les instal·lacions a principis de l'any vinent, però finalment els estudiants no trepitjaran les noves aules fins al curs 2026-2027.
El rector de la URV, Josep Pallarès, ha assenyalat que es farà una "gestió conjunta" del campus, una "optimització". D'aquesta manera, alumnes dels graus de química podrien fer classes a la Facultat d'Educació i Psicologia, i els d'aquest ram podrien seguir algunes assignatures a la de química.