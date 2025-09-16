Lleure
Un centenar d'activitats conformen la programació de tardor de TarragonaJove
Aquestes giraran sobre la cultura, l'esport, la creació i orientació laboral i acadèmica per a joves de 12 a 35 anys, tot i que la gran aposta és la cuina
La conselleria de Joventut de l’Ajuntament de Tarragona ha presentat aquest dimarts la nova programació de TarragonaJove per aquesta tardor 2025, que ofereix més de 100 activitats i 3.200 places adreçades a joves d’entre 12 i 35 anys.
El conseller de Joventut, Guillermo García de Castro, ha subratllat que «aquesta programació és fruit de la coorganització amb més de 80 entitats i professionals del territori. El nostre objectiu és oferir al jovent espais de formació, creació i lleure de qualitat, amb una mirada diversa i transformadora».
Seguint les demandes dels usuaris i usuàries del servei, la gran aposta d’aquesta temporada és la cuina com a eix central, amb tres cicles diferenciats i sempre en coorganització amb entitats i professionals del territori.
D’una banda, l’Aula de Cuina Saludable, dinamitzada per Alba Molas, convidarà a descobrir receptes creatives i accessibles per fomentar hàbits alimentaris sans entre el jovent. També, col·laboració amb Tàrraco a Taula, l’Aula de Cuina Creativa amb Professionals proposarà tallers amb cinc xefs de renom del territori que mostraran com transformar productes quotidians en plats sorprenents.
Destaca aquesta tardor el Food Lab Kesse, el primer laboratori culinari jove de Tarragona, produït per Aventura Steam i amb la col·laboració de Foodie11 (URV), Ànima Branding Digital, Biophenólics, HIU Restaurant, Espigoladors i MC Digital Lab, permetrà experimentar amb la cuina del futur des d’una perspectiva científica, sostenible i innovadora.
Entre les activitats també hi haurà el taller de romesco amb el cuiner David Solé, del Restaurant El Barquet, inclòs dins el Congrés del Romesco, que se celebrarà l’1 i el 2 d’octubre a Tarragona.
Més enllà de la gastronomia, la programació de tardor amplia horitzons i ofereix propostes que connecten el jovent amb la cultura, l’esport i el creixement personal. Els espais de joc i esport inclouen tardes multiesportives i activitats vinculades al Festival TGN Juga, que converteixen una edició més l’oci en una oportunitat de convivència.
Les activitats culturals i artístiques continuen sent també un dels pilars de TarragonaJove, amb el cicle Cultura Kesse, tallers de dansa, teatre, música i fotografia, i col·laboracions amb altres programacions de ciutat com el Festival SCAN, el Mes de la Salut Mental o la xarxa de Centres Cívics. En aquest àmbit destaca la presència de l’artista multidisciplinària Beatriz del Monte (Bewis de la Rosa), que portarà a Tarragona el taller de performance Mueve tu gatx i una conversa oberta sobre cos, territori i transformació social.
La programació es completa amb més de 50 tallers i activitats de creació en disciplines com la costura, l’audiovisual o les arts plàstiques, i amb les propostes en treball, salut i educació impulsades des de l’Oficina Jove del Tarragonès, que posen a disposició del jovent recursos per a la recerca de feina, la millora d’habilitats digitals, el benestar emocional i l’orientació vital.
Les inscripcions a les activitats s’obren avui, 16 de setembre, al web www.tarragonajove.org.