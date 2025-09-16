Investigació
Bequen un projecte sobre la salut mental en els castells
El CEPAC i la URV han concedit el quart ajut de recerca sobre castells
El projecte titulat Rendiment i benestar psicoemocional en el món casteller: protocol d’actuació per a la prevenció i gestió de la salut mental en colles castelleres, plantejat per l’empresa especialitzada Psicosport, s’ha endut el quart Ajut de recerca de temàtica castellera concedit pel Centre de Prospectiva i Anàlisi dels Castells (CEPAC) i la Càtedra URV per a l’Estudi del Fet Casteller.
El jurat ha destacat respecte el projecte escollit que «al darrera hi ha un equip potent i plantegen una proposta d’aplicabilitat pràctica que inclou la creació de material útil per a qualsevol colla».
Psicosport és una empresa especialitzada en serveis de psicologia aplicada al món de l’esport amb seus a Barcelona, Tarragona i Andorra. Després de l’anunci, l’empresa guanyadora disposarà de quinze mesos per a desenvolupar el projecte per al qual han rebut l’ajut, amb una dotació de 8000 euros.
De fet, aquesta quarta convocatòria de l’ajut estava dedicada a definir protocols per a prevenir i actuar en la cura de la gestió psicològica i la salut mental dels diversos integrants de les colles.