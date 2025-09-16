Cultura
Arrenca Santa Tecla, la mare de totes les festes
Tradició l Més de mig miler d’actes omplen el programa
Declarada Festa Tradicional d’Interès Nacional l’any 1996, Festa Patrimonial d’Interès Nacional l’any 2010 pel Govern de la Generalitat de Catalunya i també Festa d’Interès Turístic pel Govern de l’Estat l’any 2002, la Festa Major de Santa Tecla de Tarragona és una de les festes majors més emblemàtiques dels Països Catalans. Una festa amb uns orígens que es remunten al segle XIV, amb l’arribada de la relíquia de santa Tecla a la ciutat.
Les festes d’enguany, a més serveixen per commemorar els 600 anys de la primera notícia d’un gegant a Tarragona, els 200 anys dels Gegants Vells i del Cós del Bou, els 160 anys dels Nanos Vells, els 100 anys del pasdoble Amparito Roca, els 50 anys del Cos de Bastoners de l’Esbart Santa Tecla, els 45 anys del Ball de Cercolets, els 40 anys del Drac de Sant Roc, els 40 anys de l’Àliga, els 40 anys de l’Associació d’Amics de la Colla Jove, els 40 anys de la Biblioteca-Hemeroteca Municipal, els 35 anys del Ball de Turcs i Cavallets, els 35 anys dels Diables Voramar, els 30 anys de l’Escola Municipal de Música, els 30 anys dels Sonadors Bufalodre, els 25 anys del Drac Petit, els 25 anys del Ball del Patatuf Petit, els 25 anys de la declaració del conjunt de Tàrraco com a Patrimoni de la Humanitat, els 25 anys de l’Associació de Músics de Tarragona, els 20 anys de Barraques, els 15 anys dels Grallers SonaGralla i els 15 anys de la declaració dels castells com a Patrimoni Immaterial de la Humanitat.
Tot això és Santa Tecla i tot això –i més–, se celebra en la Festa Major d’enguany. Una festa que és la mare de totes les festes i en la qual s’hi podrà viure des d’una interpretació massiva de l’Amparito Roca amb tots els músics del Seguici fins a un record especial per a Federico García Lorca, a més de l’agermanament amb Voiron (França) a través del licor Chartreuse, així com música, castells, foc, molt de Seguici i, sobretot, tradició i esperit tarragoní a dojo. Les festes de Santa Tecla són fe, són tarragonisme i, principalment, són sentiment de ciutat.