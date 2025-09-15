Urbanisme
La passarel·la de fusta de la Tabacalera s’eliminarà i es col·locarà «un material més sòlid»
S’està preparant el projecte per eliminar l’estructura actual, que té «defectes de disseny»
L’Ajuntament de Tarragona ha decidit eliminar la passarel·la de fusta de la Tabacalera davant el seu mal estat. De fet, la setmana passada, es va produir un forat en el tram més proper al carrer Manuel de Falla.
«De moment, s’han instal·lat tanques per evitar situacions de perill de manera immediata», expliquen fonts municipals. Aquesta mesura, però, és provisional, ja que la idea del consistori es acabar substituint tota l’estructura actual per «un altre material més sòlid», com podria ser grava o sorra.
Els tècnics ja estan preparant la redacció del projecte per poder dur a terme les obres en els pròxims mesos. «Es vol eliminar el perill de la passarel·la de punta a punta», indiquen des de l’Ajuntament, que explica que la tarima presenta «defectes de disseny».
Aquesta plataforma es va inaugurar el maig del 2012, juntament amb el jardí vertical de 3.200 metres quadrats que es va instal·lar a la façana de la Tabacalera que toca a l’avinguda Vidal i Barraquer.
El projecte, que va costar 3,3 milions d’euros, incloïa també la creació d’un espai verd lúdic per a la ciutadania. L’any 2020, el consistori va decidir desmantellar-lo pel seu «greu» estat de degradació, fet que suposava un risc per a la ciutadania per «insalubritat, brutícia i perill de despreniments».
Ara, ha arribat el torn d’una passarel·la que, des de fa temps, presenta deficiències. Hi ha diverses fustes que sobresurten i també hi ha alguns trams que enfonsats o que reboten quan camina la gent per sobre.
Actuacions passades
En els darrers anys, l’Ajuntament ha hagut de dur a terme diverses actuacions per arreglar l’estructura. L’any 2019, un camió dels Bombers va passar per damunt de la passarel·la quan anava a extingir un incendi i va trencar una part de la plataforma, que va cedir amb el pes del vehicle. La zona afectada va estar tancada durant quatre mesos fins que els operaris municipals van iniciar els treballs per reparar-la.
Es va produir un cas similar l’any 2022, quan una màquina del servei de la neteja va passar també per aquesta passera i va destrossar diverses fustes. En aquell moment, el consistori també va acordonar la zona per prohibir el pas de la ciutadania i, sis mesos després, es va rehabilitar aquest tram del passeig.
És habitual veure persones —gran part d’elles amb gossos— passejant pel jardí de la Tabacalera, que s’ha convertit en un espai de trobada i de descans. A més, aquest espai funciona com a entrada als diferents mòduls de l’antiga fàbrica, on es troben la Capsa de Música, les instal·lacions de Tarragona Impulsa o l’Arxiu i l’Hemeroteca municipals.
En els pròxims anys, hi arribaran més equipaments. Per exemple, al magatzem 5, on es construirà el nou centre universitari d’Euses. S’hi espera que hi cursin 120 alumnes del grau de Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport.
D’altra banda, el mòdul 6 es convertirà en la seu de l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica. Per tant, s’incrementarà l’afluència de gent en aquest espai i és necessari solucionar el mal estat de la passarel·la actual per evitar qualsevol possible accident en el futur.