Gastronomia
Èxit rotund del Mercat de Nit amb 18.000 racions i 6.000 consumicions servides
El Mercat de Nit triomfa en la seva sisena edició i estrena els esmorzars de forquilla.
La sisena edició del Mercat de Nit ha tornat a batre el seu rècord en convertir-se en una de les cites més multitudinàries de les festes de Santa Tecla. Més de 8.000 persones van omplir el Mercat Central i la Plaça Corsini des de les vuit de la nit fins la matinada per a gaudir d’una oferta gastronòmica variada i d’ambient festiu.
En total, es van superar les 18.000 racions de tapes servides i es van repartir prop de 6.000 consumicions, unes xifres que reafirmen l’atractiu d’aquesta proposta. Una quinzena de parades del Mercat Central van participar amb més de 40 tapes diferents, mentre que l’animació musical va anar a càrrec de Gemma Polo, DJ Fer G i JL Deejay. Un dels moments més especials de la nit va ser l’aparició puntual del Carilló, que va fer ballar el públic a ritme de «l'Amparito Roca».
La presidenta de Mercats de Tarragona i consellera de Comerç, Montse Adan, va remarcar «la bona resposta del públic i la implicació dels paradistes», a part de destacar l’exitosa estrena dels esmorzars de forquilla, celebrats dissabte al matí. En aquesta primer edició és van servir més de 900 racions de durícies|tripes, truita i botifarra, i segons Adan, «de ben segur tornessin a aparèixer al programa de festes l’any vinent».
Les parades participants
Es va comptar|explicar amb la implicació de parades com Carnisseria Meritxell, Carnisseria Virgili, Nipo Sushi, Peix Tinet, La Selecta, Cal Jan, Albert Ribot,entre d’altres. A més de la col·laboració de OPP'92 Pescado Azul de Tarragona i el GALP Costa Daurada.
Els esmorzars de forquilla van estar a càrrec de Carnisseria Meritxell, Bardolet Cansaladers, Carns Bertran i La Selecta.
Festa també a Torreforta
El cap de setmana també es va viure intensament en el Mercat de Torreforta. Divendres es va repartir el tradicional pastís Braç de Santa Tecla, amb 600 racions servides gràcies a la col·laboració de vuit pastisseries de la ciutat. Dissabte al matí, el mercat va acollir la tercera edició del concurs de truites, que ja s’ha convertit en una cita imprescindible al barri i que va premiar les tres millors receptes.