Solidaritat
El Mamapop solidari convertirà el Palau Firal i de Congressos de Tarragona en un guateque
L'acte, que tindrà lloc l'1 de novembre, coincideix amb el 20è aniversari de l’IISPV
El Mamapop aterrarà per tercer any consecutiu a Tarragona, on el dissabte 1 de novembre estrenarà el seu nou muntatge. Aquest 2025 Mamapop viatjarà en el temps repassant les cançons mítiques dels guateques dels anys seixanta i setanta i convertint el Palau Firal i de Congressos de Tarragona en una festa solidària. Es versionaran cançons de Los Brincos, Los Bravos, Marisol, Miguel Rios, Los Mustang, Los Sírex, Nino Bravo, Fórmula V, Camilo Sesto, Jeannette, Albert Hammond i Julio Iglesias; entre altres.
Mamapop està fomat per una base instrumental pop-rock acompanyat per violins, violes i celos del l’Orquestra Simfònica Julià Carbonell de les Terres de Lleida. Amb les veus de Paula Costes, Nerea García, Laura Roure, Anna Simon, Xènia Pérez, David Honrrubia, Toni Gilabert, Maria Fernández, Pol Simon i Nomís Lenam. Tot plegat sota la direcció musical de Josep María Bossa, pianista, guitarrista, compositor i productor del segell Bossa Records. En total, hi haurà més d’una trentena de professionals sobre l'escenari per gaudir d'una producció única i inèdita.
Un cop més, tots els beneficis aconseguits al concert de Mamapop es destinaran a la investigació en càncer de mama a l’Institut d'Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV). El concert coincideix amb el vintè aniversari de l’IISPV i es celebra amb una investigació en marxa al voltant de la relació entre obesitat i càncer de mama gràcies als fons aconseguits amb el concert solidari. El promotor i director artístic de Mamapop, Manel Simon, ha destacat que «és un orgull estrenar el nou muntatge a Tarragona i poder fer-ho sabent que hi ha una professional que pot treballar en la investigació al voltant del càncer de mama gràcies al suport a aquesta iniciativa per part de la societat tarragonina».
La Dra. Elisabet Vilella, sotsdirectora de l’Institut d'Investigació Sanitària Pere Virgili, ha explicat que «les investigacions ja estan oferint resultats que s’han presentat en diversos congressos. En aquest sentit, i d’una manera preliminar, podem afirmar que els resultats dels experiments, estan validant la hipòtesi plantejada, la qual buscava connexions entre l'obesitat i el càncer de mama. L’evolució del projecte continua lligada a l’obtenció de finançament. En aquests moments, per exemple, estem pendents d’una resolució d’una ajuda sol·licitada a l’Associació Espanyola Contra el Càncer (AECC)».
Per la seva banda, la presidenta de la Diputació de Tarragona, Noemí Llauradó, ha remarcat el compromís de la Diputació «amb la cultura, la recerca i la solidaritat». «Mamapop va més enllà, és un espectacle mobilitzador de consciències», ha afegit.
La cita solidària s'ha presentat aquest dilluns a la seu de l’IISPV i l'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ha explicat que «el Mamapop va néixer per sensibilitzar i mobilitzar la ciutadania en contra el càncer de mama, i ho fa mitjançant l’idioma universal de la música. I aquest entusiasme i energia, l’Institut d'Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV) el transforma en investigació científica puntera en el camp del càncer de mama. Una investigació vital per tal de millorar l’esperança i la qualitat de vida de les persones que pateixen un càncer de mama».
Mamapop Tarragona compta amb el suport de Fundación Repsol, Factor Energia, el Port de Tarragona, l’Ajuntament de Tarragona, el Palau Firal i de Congressos de Tarragona, el Club Rotary Tarragona, el Club Bàsquet Tarragona, el Nàstic de Tarragona; així com amb la col·laboració de la Diputació de Tarragona.
L’espectacle solidari Mamapop s’estrenarà al Palau Firal i de Congressos de Tarragona el dissabte 1 de novembre de 2025 a les 20h. Es posen a la venda més d’un miler d’entrades, que ja es poden adquirir a www.mamapop.cat i de manera física a FarmaTarraco (C/ de Pere Martell, 5).