Castells

Les millors imatges de la diada del Primer Diumenge de Santa Tecla

La Colla Vella fa la segona millor actuació de la seva temporada, la Jove Tarragona torna a carregar el 4de9fa, els Castellers de Vilafranca ensopeguen novament amb el castell de 10 i els Xiquets de Tarragona salven el 7de8

Diada del Primer Diumenge de Santa Tecla.

Diada del Primer Diumenge de Santa Tecla.Gerard Marti

