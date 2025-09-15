Salut
L’Associació Contra el Càncer i l’Hospital Viamed impulsaran activitats d’acompanyament i atenció psicològica i social
L’acord té com a finalitat oferir un suport integral a les persones amb càncer i a les seves famílies
Aquest matí, el president de l’Associació Contra el Càncer a Tarragona, Fede Adán, i el gerent de l’Hospital Viamed Tarragona, Josep Morera, han signat un conveni de col·laboració per a la realització d’activitats de suport i acompanyament i d’atenció psicològica i social, amb l’objectiu de millorar la qualitat de vida dels pacients i dels seus familiars, reduint les alteracions emocionals, relacionals i socials que poden sorgir com a conseqüència de la malaltia.
L’acord té com a finalitat oferir un suport integral a les persones amb càncer i a les seves famílies mitjançant programes i activitats d’acompanyament, voluntariat, atenció psicològica i social. D’aquesta manera, es reforça l’atenció personalitzada en l’entorn hospitalari i es garanteix un suport emocional i pràctic durant tot el procés de la malaltia.
El president de l’Associació Contra el Càncer a Tarragona, Fede Adan, ha destacat que «aquest conveni és una fita clau per a la nostra entitat i per a la ciutat. Ens permet estar més a prop dels pacients i les seves famílies, i fer-ho des d’un hospital que aposta de manera clara per l’àrea oncològica. És una oportunitat per oferir un suport complet, que va més enllà del tractament mèdic i posa al centre les persones».
Per la seva banda, Josep Morera, representant de l’Hospital Viamed, ha subratllat que «per a nosaltres te un gran significat establir aquesta col·laboració amb l’Associació Contra el Càncer. Compartim la mateixa visió, posar la persona al centre de l’atenció, no només des del punt de vista mèdic, sinó també des del suport emocional i social que resulta fonamental en tot procés oncològic. Aquest conveni ens permet reforçar la nostra aposta per una atenció integral, humana i de qualitat, acompanyant els pacients i les seves famílies en totes les etapes de la malaltia».
Aquesta col·laboració suposa un pas endavant en l’atenció a l’oncologia a Tarragona, ja que permetrà coordinar esforços entre els equips mèdics i els professionals i voluntaris de l’Associació, garantint un acompanyament personalitzat durant totes les fases de la malaltia.
L'Associació Contra el Càncer realitza aquest programa de manera gratuïta per a l'Hospital amb l’objectiu de millorar la qualitat de vida de la persona malalta de càncer i dels seus familiars, reduint les alteracions emocionals, relacionals i socials que puguin sorgir a conseqüència de la malaltia.