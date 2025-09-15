Policial
Localitzen a l'AP-7 a Tarragona tres homes després de robar a un turista a l’aeroport de Manises
Els Mossos d'Esquadra van recuperar 5.820 euros, joies i bosses de gamma alta valorades en uns 48.000 euros
Els Mossos d’Esquadra i de la Policia Nacional van detenir dilluns passat a Tarragona, en una actuació conjunta, dos homes i una dona d’edats compreses entre els 41 i els 69 anys, com a presumptes autores d’un delicte de furt.
Els fets van tenir lloc a l’aeroport de Manises (València), on haurien sostret diners i objectes valorats en prop de 48.000 euros a una turista, aprofitant un moment de descuit quan la víctima anava a llogar un vehicle.
Després del furt, els autors van fugir en un turisme de lloguer. La Policia Nacional, en tenir coneixement dels fets, va sospitar que es tractava d’un grup itinerant i va iniciar una investigació. Així mateix, va difondre les característiques del vehicle als Mossos d’Esquadra, que finalment el van localitzar i interceptar a l’AP-7, a la sortida de Tarragona.
En l’escorcoll del vehicle, els agents van intervenir 5.820 euros en efectiu, joies i rellotges de gran valor, bosses de luxe, dispositius electrònics, eines per forçar panys i diversos bitllets de 100 euros falsos.
Els tres arrestats, tots amb antecedents policials per delictes contra el patrimoni, van passar a disposició judicial.