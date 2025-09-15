Santa Tecla
La cercavila dels 40 anys de foc del Drac de Sant Roc llueix pels carrers de la Part Alta
La colla tarragonina va convidar 9 dracs d'arreu de Catalunya per celebrar-ho
El primer diumenge de les festes de Santa Tecla va finalitzar ahir amb la cercavila de foc per commemorar el 40 aniversari del Drac de Sant Roc. Per a celebrar-ho, la colla tarragonina va convidar 9 dracs d'arreu de Catalunya.
A banda del drac tarragoní, com a colles convidades hi van participar: el Drac del Morell, el Drac de la Geltrú, el Drac Quintifoc de Sant Quintí de Mediona, el Cabrot del Vendrell, la Virgília de Torredembarra, el Drac de Valls, el Drac del Vendrell, el Basilisc de Mataró i el Drac de Reus.
Les millors imatges de la cercavila del Drac de Sant Roc pels seus 40 anys
La cercavila va començar a les 20 hores a la plaça de la Font i es va lluir pels principals carrers de la Part Alta fins tornar al davant de l'Ajuntament, on el públic va gaudir d'una espectacular encesa final. Durant el recorregut, també es van fer grans enceses en espais com la plaça de les Cols o la plaça del Rei, on el públic va gaudir de valent observant l'espectacle o ballant sota les espurnes.