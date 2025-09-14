Platges
Prohibeixen el bany a la platja de Tamarit de Tarragona per la presència de dragonet blau
Es tracta d'un animal verinós que pot causar infeccions i vòmits
La platja de Tamarit, a Tarragona, ha hagut d'hissar aquest diumenge la bandera vermella per la presència de dragonet blau. Protecció Civil ha alertat que aquest tipus de mol·lusc pot provocar reaccions cutànies i, per tant, el bany queda temporalment prohibit.
El dragonet blau (Glaucus atlanticus) és un petit mol·lusc marí, d'uns quatre centímetres, amb una picada verinosa que pot provocar irritació intensa, vòmits, marejos, una síncope o, fins i tot, un xoc anafilàctic.
És un depredador marí que s'alimenta de meduses i altres organismes semblants que suren a la superfície, com les caravel·les portugueses. L'animal és immune al verí d'aquests animals i, a més, és capaç d'emmagatzemar-lo en el seu propi organisme, acumulant-lo en parts concretes del seu cos.
De moment, el mol·lusc no s'ha detectat a cap altra platja a Tarragona. La platja del Cap de Sant Pere, a Cambrils, també ha hissat la bandera vermella aquest diumenge. En aquest cas el motiu ha estat la mala qualitat de l'aigua.