Santa Tecla
Més d'un miler de persones participen en la 45a Peonada Popular de Santa Tecla
Aquest matí ha tingut lloc la tradicional cursa oberta a tothom
La Peonada Popular de Santa Tecla s’ha celebrat aquest diumenge 14 de setembre amb la participació de 1.100 persones inscrites. L’activitat, organitzada per Tarragona Esports, ha comptat novament amb el patrocini de Parc Central, des d’on l’alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ha donat el tret de sortida.
La jornada ha ofert dos circuits, un de 5,61 quilòmetres i un altre de 2,79 quilòmetres, tots dos amb arribada a l’aparcament superior de Parc Central.
La cita esportiva ha comptat també amb la col·laboració de diverses empreses i entitats: Bon Preu i Esclat, Coca-Cola, Ruzafa, Automàtic Tarraco, Europa Direct i Protecció Civil.
La Peonada Popular és un dels actes esportius més emblemàtics de les festes de Santa Tecla, amb una participació oberta a totes les edats i perfils.