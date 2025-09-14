Santa Tecla
Aquests són els actes destacats del primer diumenge de Santa Tecla 2025
La Diada castellera del Primer Diumenge i l’aniversari del Drac de Sant Roc marquen la jornada festiva
Tarragona viu avui el primer diumenge de Santa Tecla, una jornada carregada d'actes per acabar de gaudir d’aquest primer cap de setmana de festes amb vermuts, música, cercaviles i, com no, castells.
Com cada any, un dels plats forts serà la Diada Castellera del Primer Diumenge, que arrencarà a les 12.15 hores a la plaça de la Font. La diada constarà de tres rondes, i la colla que no completi les tres construccions podrà fer fins a dues tandes més, mantenint sempre l’ordre sortejat. Els pilars tancaran l’exhibició i s’executaran seguint també l’ordre d’actuació.
També a partir de les 12 h, l’Aspercamp organitza un vermut solidari a la plaça Corsini, acompanyat de jocs per als més menuts, actuacions musicals, una carpa de la calma i la Cucafera Petita. La Protectora d’Animals de Tarragona celebra també un vermut solidari al passeig de les Palmeres.
De 13 a 15 hores, l’Associació TeclaPonent oferirà una fideuada popular a la plaça de Pilar Padrells, a Torreforta. Més tard, l’entitat proposarà diverses activitats com un campionat de dards, dansa urbana i batalles de rap.
A les 18 h se celebraran diversos actes. El Refugi 1 del Moll de Costa acollirà la proclamació de la Pubilla i l’Hereu de Tarragona 2025, juntament amb les dames, els fadrins i el pubillatge infantil de la ciutat. A Sant Salvador, el circ serà el protagonista amb l’espectacle El Sr. de les Baldufes, de la Cia. Penélope y Aquiles. L’actuació tindrà lloc al carrer de l’Església.
A la plaça de la Rumba, els Xiquets de Tarragona celebraran la festa matalassera del Primer Diumenge. Hi actuaran PD Tarrakonenas, La Noche Quilombera, DJ Seryi i PD Petardeig. També hi seran els grallers i timbalers dels Xiquets de Tarragona i de la Colla Vella dels Xiquets de Valls. Paral·lelament, a la plaça Corsini tindrà lloc el 75è Concurs Nacional de Colles Sardanistes.
A les 19 h, el Ball Parlat de la Sebastiana del Castillo es desplaçarà, per tercer any consecutiu i per primera vegada, a l’Arrabassada. La representació tindrà lloc a la plaça de les Lletres Catalanes. A la mateixa hora, el Teatre Tarragona s’omplirà de dansa tradicional amb l’espectacle Raepte, que explica el pas per Manresa de Sant Ignasi.
A les 20 h, la plaça de la Font serà el punt d’inici de la cercavila dels 40 anys de foc del Drac de Sant Roc. La bèstia tarragonina celebrarà el seu aniversari amb la companyia de nou bèsties vingudes d’arreu del territori català.
La música també serà protagonista a la Terrasseta, situada al parc de Saabedra. La programació d’aquest diumenge inclou el cabaret de circ de la Terrasseta, a les 18.30 h, el concert de Rowsi, a les 20 h, i la sessió de Dj de The Clitorians a les 21.30 h.