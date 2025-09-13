Policial
La Guàrdia Urbana denuncia dues persones per conducció negligent a la Rambla de Ponent
A dues més se’ls hi han obert diligències per un delicte contra la seguretat del trànsit per donar positiu penal en la prova d’alcoholèmia
La Guàrdia Urbana ha denunciat un home de 24 anys per conducció negligent a la Rambla Ponent. Els fets van passar divendres, cap a les 0.15h, quan després de rebre l’alerta d’una ciutadana on avisava que hi havia vehicles conduint de forma negligent dues patrulles logotipades i una de paisà es van desplaçar fins al lloc per localitzar-los.
Els agents van aturar un vehicle, el conductor del qual ha quedat denunciat per conducció negligent, per tinença de substàncies estupefaents i per conduir un vehicle amb presència en l'organisme de drogues. En aquest mateix punt, es va denunciar el conductor d’una motocicleta, de 19 anys, per no tenir la ITV ni l’assegurança en vigor, per circular per la vorera i per conducció negligent.
A banda, també ha estat sancionat per no obeir les ordres dels agents i per alteració de l'ordre públic. Dues diligències per alcoholèmia per positiu penal. Aquella mitjanit també es van obrir diligències per un delicte contra la seguretat del trànsit a un conductor, de 58 anys, per donar una taxa de 0,71 mg/l d’aire aspirat en la prova d’alcoholèmia, a l’avinguda Mediterrani.
Unes hores més tard, cap a les 2.30h, una patrulla dels Mossos d’Esquadra va requerir el suport d’una patrulla de la Unitat de Trànsit de la Guàrdia Urbana perquè fes la prova d’alcoholèmia a una ciutadana (41 anys) que havien aturat conduint al carrer Sant Francesc i que presentava símptomes d’anar sota els efectes de begudes alcohòliques.
El resultat de la prova va ser de 0,87 mg/l d’aire aspirat. Per aquest motiu també se li han obert diligències per un delicte contra la seguretat del trànsit.