Santa Tecla
Festa per a Tothom celebra 35 anys fent inclusives les festes de Santa Tecla
La iniciativa ha reunit prop de 300 participants al Balcó del Mediterrani en una jornada festiva marcada per la cercavila inclusiva
El programa Festa per a Tothom celebra 35 edicions fidel a l’esperit fundacional: garantir que totes les persones, independentment de la seva capacitat o condició, puguin gaudir activament de les festes de Santa Tecla de Tarragona.
Aquest dissabte, el Balcó del Mediterrani ha acollit la tradicional rebuda als participants d’una iniciativa que, per segon any consecutiu, ha comptat amb una cercavila festiva encapçalada per la geganta Frida. Dow Tarragona renova un any més el seu compromís amb aquesta iniciativa, que tornarà a comptar amb la participació voluntària de la plantilla.
Prop de 300 persones s’han aplegat aquest matí al tram final de la Rambla Nova i al Balcó del Mediterrani en un ambient festiu, relaxat i familiar. Després de l’èxit de l’estrena de l’any passat, enguany s’ha repetit la cercavila d’elements adaptats i altres gegants i bèsties que comparteixen l’esperit inclusiu de la festa. La comitiva ha estat formada per la Frida, la Flora, els gegants del Sagrat Cor i el Barrufet de Constantí, animats per la jove Xaranga TomaNota.
Un cop completat el recorregut, al Balcó del Mediterrani ha tingut lloc la rebuda oficial per part de les autoritats. Hi han intervingut la tinenta d’alcalde d’Igualtat, Serveis a la Ciutadania i Serveis Socials, Cecilia Mangini; el director del Complex Industrial de Dow Tarragona, Ignasi Cañagueral; el president de l’Autoritat Portuària, Santiago Castellà, i l’alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales.
En la seva intervenció, Ignasi Cañagueral ha destacat: «Quan arriba una xifra rodona com aquest 35è aniversari és impossible no recordar tot allò viscut aquest temps. I, fent balanç d'aquest període, és evident que hem d'estar satisfets i orgullosos per haver aportat el nostre gra de sorra a un programa tan exitós. Per fortuna, ja tothom parla d'inclusió i es té en compte en molts moments de la festa. I l'estrena de la Geganta Frida ha permès que l'esperit de Festa per a Tothom estigui viu durant tot l'any, i que molts dels avui presents no només siguin espectadors, sinó també protagonistes».
Festa per a Tothom és un programa que vol contribuir a la visibilitat de la discapacitat mitjançant la participació activa a les festes de Santa Tecla de Tarragona. La iniciativa, que aquest 2025 celebra la seva 35a edició, compta des de l'any 2000 amb la col·laboració activa de Dow Tarragona.
Després de la recepció i la foto de família, els participants han celebrat un dinar de germanor a les instal·lacions del Port de Tarragona.
Durant els propers dies, els participants al programa prendran part en alguns dels actes destacats de les festes de Santa Tecla, com la cercavila de la Santa Tecla Petita (19 de setembre), el Cafè Copa i Puro per un Duro i l'Arrencada dels Gegants (21 de setembre) i la Professó i el castell de focs de Santa Tecla (23 de setembre). Treballadors del Complex Industrial de Dow Tarragona facilitaran de forma voluntària l’assistència dels participants.
Aquest 2025, Dow Tarragona també ha col·laborat amb l’edició del conte ‘La geganta Frida’, presentat el passat dimecres 10 de setembre en un acte celebrat a la plaça Verdaguer de Tarragona, en el marc de les festes de Santa Tecla.