Societat
Veïns del número 1 de la plaça de la Generalitat critiquen els nous balcons: «Són un nyap i un perill»
Asseguren que l'obra, iniciada fa quatre anys, «presenta greus deficiències»
Les obres de reforma de l’edifici situat al número 1 de la plaça de la Generalitat de Tarragona tornen a generar polèmica. Després de més de quatre anys d’obres aturades i litigis amb constructors, part dels nous balcons ja s’han instal·lat. Ara, però, diversos veïns denuncien que l’obra presenta «greus deficiències» i fins i tot «perills per a la seguretat». Concretament, la problemàtica es presenta a l’escala B-C de l’immoble.
Un «nyap». Així defineixen els afectats els seus nous balcons. Expliquen que «cada pis està fet a mida diferent, com si s’hagués col·locat sense cap criteri», i denuncien que «les baranes estan tortes. En un punt hi ha una junta d’un centímetre i al costat una de dos. Es van obrint i són inestables», recalquen A.F i J.M, propietaris de dos pisos del bloc. Segons ells, la situació no només és estètica, sinó també perillosa. «Si una barana es trenca, pot provocar un accident greu», afirmen. A això s’hi sumen altres desperfectes, com cargols que han trencat el paviment, juntes obertes, esquerdes i un acabat irregular. «El terra està ple de forats de formigó i les rajoles s’han anat trencant», afegeixen.
«Ens volen deixar un muntatge desastrós», critica A.F, que assegura que ja han recollit proves fotogràfiques i mesuraments per demostrar-ho. «El problema és que ningú vol responsabilitzar-se d’aquest desgavell, que clarament és conseqüència d’una mala praxi i negligència professional», lamenta J.M. I és que, segons afirmen, malgrat les evidències presentades, les seves veus no són escoltades. «Tots miren cap a una altra banda. Ningú vol admetre errors, ni l’arquitecte ni la junta. Ens diuen que és una percepció personal, però les fotos i les mesures són clares», afirma un altre afectat.
El conflicte ve de lluny. Tot va començar el 2020, quan l’edifici no va superar la inspecció tècnica d’edificis (ITE) a causa de l’estat precari de les balconades. Les baranes, per sota dels estàndards de seguretat, van obligar la comunitat a impulsar una reforma integral. Les obres, però, es van interrompre quan l’arquitecte va decidir paralitzar els treballs i, posteriorment, «tant ell com la constructora van abandonar el projecte, deixant la construcció aturada i els veïns de l’edifici sense la possibilitat de fer ús dels seus balcons».
«Hem estat anys esperant i ara ens deixen un bunyol. Exigim responsabilitats i una solució real», comenten. Així, els residents reclamen que la comunitat contracti un arquitecte tècnic que verifiqui aquests errors i una reconstrucció completa dels balcons afectats.