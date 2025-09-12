Urbanisme
L’Estat licita els primers contractes per al futur carril bici de l’N-340 i les pantalles acústiques de l’A-7
El Ministeri de Transports ha tret a concurs l’assistència tècnica per al control i vigilància de les obres per un milió d’euros
El Ministeri de Transports continua fent passes endavant per a la construcció d’un carril bici a l’N-340 en el seu pas per Tarragona i la instal·lació de pantalles acústiques a l’A-7. La Direcció General de Carreteres ha licitat els serveis de consultoria i assistència tècnica per al control i vigilància de les futures obres, l’inici de les quals està prevista per a l’any vinent. El contracte té un cost estimat d’1.001.715,90 euros (IVA inclòs) i les empreses interessades podran presentar la seva oferta fins al 3 d’octubre.
Les obres com a tal encara no han sortit a licitació, però està previst que l’executiu espanyol obri el concurs públic en les pròximes setmanes. El passat mes de maig, el Ministeri va aprovar definitivament el projecte per a la humanització de la carretera N-340. Aquest contempla tres actuacions: la creació d’un carril per a vianants i bicicletes entre la Via Augusta i la Móra, l’ampliació del pont Francolí amb un nou espai destinat a la mobilitat sostenible, i la col·locació de pantalles acústiques a banda i banda de l’A-7, al tram comprès entre l’avinguda Catalunya i el cementiri.
L’import previst per a l’execució d’aquests treballs, que es podrien allargar durant 18 mesos, és de més de 9 milions d’euros. Per tant, la inversió total ascendirà fins als 10 milions. Aquesta intervenció forma part de l’acord del Govern amb l’Ajuntament de Tarragona per al traspàs de les carreteres que són de titularitat estatal.
De fet, el Ministeri té altres actuacions pendents, les quals es faran en una segona fase. Aquesta contemplarà l’ampliació del nou carril bici de l’N-340 fins a Altafulla, així com el condicionament d’aquesta mateixa carretera, però en el seu pas pel Tanatori; i la transformació de la T-11 des del Francolí fins al barri de Campclar. Actualment, aquests projectes es troben en procés de redacció.
En un principi, les obres s’havien de finançar amb fons Next Generation. Finalment, l’Estat assumirà íntegrament el cost dels treballs. Tal com van explicar fonts de l’executiu espanyol al Diari Més fa tres mesos, aquesta decisió es va prendre, en part, pels terminis marcats per poder gaudir dels ajuts europeus, ja que tot havia d’estar enllestit abans de l’estiu del 2026.
Empresa assessora
De moment, l’Estat ja ha tret a licitació el primer contracte per fer realitat la humanització de l’N-340 i la reducció del soroll a l’A-7. Segons els plecs tècnics, l’empresa adjudicatària haurà de realitzar «funcions de control, comprovació i vigilància que assegurin la correcta execució de les obres». Entre altres, s’encarregarà de redactar «els projectes i expedients necessaris per a la tramitació de modificats i altres incidències contractuals que es generin durant l’actuació».
Els treballs es dividiran en una fase inicial, que durarà un mes i inclourà l’elaboració d’un informe d’anàlisi previ, una segona fase d’assistència tècnica amb el control de les obres, i una darrera fase de mesurament general, certificació final i elaboració del document final de l’obra.