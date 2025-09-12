La Contra Cultural
La festa mestissa de Las Karamba
Acabades d’aterrar d’una gira pels EUA, el grup de latin urban portarà el seu vibrant ‘Te lo digo cantando’ aquest divendres a La Terrasseta de Tarragona
Aquest divendres La Terrasseta de Tarragona ballar al ritme de Las Karamba, una formació formada per sis dones mestisses, músiques i migrants nascudes a diferents punts del món però unides a Barcelona per fer vibrar el públic amb la seva música.
La de Tarragona és una de les poques parades a Catalunya de la gira Te lo digo cantando, que aquest estiu ha rodat per ciutats com Montreal, al Canadà, o Maryland, Cleveland, Chicago, Washington, Massachusetts o Nova York, als EUA.
La fórmula de Las Karamba beu de la música cubana, però també s’alimenta del bolero, el reparto, la salsa, la rumba i el rap.
Las Karamba són Ahyvin Bruno (veu i güiro), Ahylin Bruno (congas i cors), Liviet Ojeda (baix i cors), Natasha Arizu (teclat i cors), Rita Baulida (timbal) i Mariam Rivera (flauta). Te lo digo cantando és el seu últim treball d’estudi, un disc de clar homenatge Celia Cruz en fons i forma, que busca explicar les penes amb alegria i despertar les ganes de cantar, ballar i carregar-se d’energia positiva.
Te lo digo cantando, explica Ahyvin Bruno, «respon a les ganes de parlar de coses que de vegades ens costa digerir, i fer-ho de manera amable, compartint la melodia i el ball». En aquest treball Las Karamba tracten temes com la maternitat i la necessitat de la dona de redefinir-se un cop ha sigut mare, o el dol per la pèrdua o el trencament d’una relació, ja sigui amorosa, familiar o d’amistat. Però ho fan al més pur estil Celia Cruz, cantant fort, amb ritmes vibrants i recordant que la vida és una sola.
«En aquesta gira s’està generant una energia sublim», assegura la vocalista de la banda, tot afegint que «quan s’acaba el concert, tothom està suat, perquè aquesta energia que nosaltres tenim a dalt de l’escenari s’acaba encomanant a baix. És una cosa difícil d’explicar: es veu i es balla».
Las Karamba, a més, arriben a Tarragona amb el bon regust de la gira americana. Un tour, explica l’Ahyvin, que ha combinat la duresa de les hores de carretera, les llargues jornades sense dormir i els canvis d’avió amb una rebuda extraordinària: «Amb tot el que està passant als Estats Units amb la comunitat llatina i la qüestió migratòria, hi ha hagut una connexió brutal». Al capdavall, recorda la vocalista de Las Karamba, «nosaltres mateixes som dones mestisses, llatines i migrants».
Las Karamba actuaran aquest mateix divendres 12 de setembre a les 20.30 h. L’entrada té un preu de 10 euros i dona accés al recinte de La Terrasseta per assistir no només a aquest concert, sinó també al concert de Meli Perea (18.45 h); a la sessió de Dj Matralleta (22 h); i al concert d’Ortiga (23 h). A partir de les 00.30h, l’accés a La Terrasseta és gratuït i a les 00.45 h hi haurà una altra sessió de Dj Metralleta.