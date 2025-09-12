Societat
Els pescadors de Tarragona comencen la veda aquest divendres, avançant l'aturada dos mesos
Els mariners reclamen ampliar la quota del Mediterrani a 180 dies i una millor planificació a l'inici de la campanya
Les 22 embarcacions d'arrossegament de la Confraria de Pescadors de Tarragona comencen aquest divendres una veda pesquera que s'allargarà fins al 12 d'octubre. Els mariners han optat per avançar dos mesos l'aturada biològica, prevista per al mes de novembre, per tal de complir amb la quota del Mediterrani occidental estatal de captures.
El sector reclama una millor planificació a l'inici de l'any amb els topalls ja fixats dels dies que poden sortir a pescar i, sobretot, anar a la mar tot l'any. Exigeixen 180 dies respecte als 130 actuals. "Demanem que ens deixin treballar, amb tres mesos de veda amb el peix que s'està pescant, crec que seria suficient", afirma el vicepresident de la confraria tarragonina, Jaume Sans.
Els pescadors de la confraria de Tarragona han decidit avançar la veda perquè totes les embarcacions puguin complir amb els dies i la quota establerta per la Comissió Europea (CE). "Amb la problemàtica dels dies, hi havia barques que no arribaven al novembre", ha explicat Sans a l'ACN.
El vicepresident de l'entitat ha subratllat que tota la flota del Mediterrani es troba en la mateixa situació, però que ells han optat per aturar-se per anar tots a la una i complir amb els topalls fixats. "Està tot el Mediterrani igual, no arribarem tots al novembre o desembre, si no donen més dies com l'any passat", ha apuntat.
Els mariners estan a favor de fer la veda per diversos motius, entre ells, pel fet que permet la regeneració marina i, per tant, això facilita que hi hagi més captures. Amb tot, consideren que són insuficients els 130 dies establerts per Europa. "Amb els tres mesos de veda què fem, si després podem anar a la mar tota la resta de l'any, crec que seria suficient", ha afirmat. "Estaria molt bé anar 180 dies a la mar, seria més que suficient", ha insistit Sans.
En paral·lel, també ha demanat una major planificació de les quotes pesqueres a inici d'any per poder organitzar-se. "No sabem mai quan començarem ni amb els dies que comencem. Aquest any, van començar amb -la reducció de -27 dies; després vam haver de canviar els coups", ha lamentat.
Així mateix, ha assegurat que el futur del sector està a la corda fluixa: "quedem poques barques, érem 40 barques, ara som 22. A Cambrils, en queden 6 i eren unes 20-30, mirant moll per moll tots anem a menys, no tenim relleu, d'aquí a deu anys no quedarà ningú", ha sentenciat.