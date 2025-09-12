Societat
Els monuments de Tarragona cobraran vida aquest dissabte a la nit
Els espais monumentals de la ciutat obriran gratuïtament les seves portes
Els espais monumentals de les quinze ciutats espanyoles declarades Patrimoni de la Humanitat, entre elles Tarragona, obriran gratuïtament les seves portes aquest dissabte, 13 de setembre, en la vuitena edició de ‘La Nit del Patrimoni’.
Aquesta nova edició aposta per una major participació ciutadana a través d'un programa d'activitats accessibles i inclusives dedicades a la interpretació del patrimoni, amb què els veïns i visitants gaudiran de museus, palaus o esglésies fora del seu horari habitual, i amb propostes específiques dissenyades per atraure els més joves.
D'aquesta manera, els assistents podran gaudir de tallers intergeneracionals, trobades amb creadors, accions de mediació artística i actuacions participatives, entre d'altres, per promoure la reflexió col·lectiva i entendre el patrimoni com una “eina per construir el futur”, tal com explica en un comunicat el Grup de Ciutats Patrimoni, entitat que organitza aquest esdeveniment.
La programació, que se celebrarà de manera simultània a Alcalá de Henares (Madrid), Ávila, Baeza (Jaén), Càceres, Còrdova, Conca, Eivissa, Mèrida, Salamanca, San Cristóbal de la Laguna (Tenerife), Santiago de Compostel·la, Segòvia, Tarragona, Toledo i Úbeda (Jaén), s'estructurarà en tres seccions comunes: ‘Obert Patrimoni’, ‘Viu Patrimoni’ i ‘Escena Patrimoni’.
En el marc d'‘Obert Patrimoni’, els espais culturals reconeguts per la UNESCO, entre els quals hi ha el Pretori i Circ Romà de Tarragona, la Muralla d'Àvila, l'Alcàsser dels Reis Cristians a Còrdova, les Cases Penjades a Conca, les Torres de la Cleresia a Salamanca o el Centre Didàctic de la Jueria a Segòvia, se podran visitar des del vespre fins a la matinada.