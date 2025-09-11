Política
Viñuales defensa que els nouvinguts són "imprescindibles" pel futur de Catalunya en l'acte de la Diada
L'alcalde de Tarragona assegura que la pluralitat "no ens debilita" sinó que "ens protegeix"
L'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ha afirmat que els nouvinguts són "imprescindibles" en la Catalunya del present i del futur i ha defensat la pluralitat del país. "En aquest temps complex en què sovint es multipliquen les veus que volen dividir i enfrontar, nosaltres alcem la mirada i afirmem amb força que Catalunya es construeix sobre la concòrdia, la convivència i el respecte", ha assegurat en l'ofrena floral al monument de Rafael Casanova. "La pluralitat no ens debilita, sinó que ens en protegeix", ha afegit. Una cinquantena d'entitats i associacions de la ciutat han participat en l'acte d'aquest 11 de setembre, on s'ha interpretat un poema de Glòria Coll i les quatre colles castelleres del municipi han alçat pilars.