Santa Tecla
El vincle entre ciència i Santa Tecla, en dotze cartells
El projecte és obra de la URV i compta amb una xerrada i una exposició
Quins aspectes científics poden explicar-se a través d’alguns dels moments més emblemàtics de les festes de Santa Tecla? Aquest ha estat el repte de La ciència se’n va de festa, un nou projecte divulgatiu impulsat per la Unitat de Comunicació i Divulgació de la Ciència de la URV. La iniciativa té per objectiu fer divulgació de la ciència des de diferents vessants, buscant el seu vincle amb un dels actes més multitudinaris, participatius i esperats del calendari: la festa major.
Per fer realitat el projecte s’han dissenyat 12 cartells il·lustrats que, a través d’un codi QR accessible per a persones amb discapacitat visual, condueixen a 12 articles divulgatius que es poden trobar a la pàgina web del projecte. Els textos mostren com disciplines tan diverses com la bioquímica, la filologia catalana, l’arquitectura, l’antropologia, l’enginyeria mecànica, la física o les neurociències poden ajudar a entendre alguns moments de la festa.
Als articles s’expliquen de forma divulgativa aspectes com ara la química que fa possible el correfoc, quines són les lleis de la física que estan presents en el moviment de la gent que participa a la Baixada de l’Àliga, i de quina manera, des de l’antropologia, es pot explicar com la festa gran de Tarragona genera identitat i sentiment de pertinença i aparca durant uns dies les diferències socials.
Els cartells de cada disciplina són obra del dissenyador Marc Volpini i es poden veure exposats fins al dia 6 d’octubre a l’interior del Mercat Central de Tarragona. En el marc d’aquest projecte també s’ha organitzat una multixerrada sobre La ciència de la pirotècnia, dilluns a les 19.30h a l’Antic Ajuntament.