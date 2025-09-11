Política
«La pluralitat no ens debilita, sinó que ens enforteix»
L’alcalde, Rubén Viñuales, va destacar la importància dels «nouvinguts» durant l’ofrena floral al monument de Rafael Casanova
Poc minuts abans de les deu del matí, sonaven les primeres notes de la Santa Espina. La Banda Unió Musical de Tarragona (BUMT), que també va interpretar És la Moreneta, donava el tret de sortida a la tradicional ofrena floral al monument de Rafael Casanova. Autoritats polítiques, cossos policials i diferents representants del teixit social de la ciutat van estar presents en aquest acte per commemorar la Diada nacional de Catalunya. «És un dia per mirar enrere amb agraïment, per recordar d’on venim i, sobretot, per reafirmar amb orgull qui som i cap a on volem caminar», afirmava l’alcalde, Rubén Viñuales, en l’inici del seu discurs institucional.
«Som un poble nascut a mil corrents, amb una història llarga i rica, feta de trobades, mestissatges i diàlegs constants», expressava el batlle. En aquest sentit, destacava el paper dels «nouvinguts» al país, «homes i dones que han decidit fer d’aquesta terra casa seva i que, amb la seva feina, energia i estima, abracen la nostra cultura i la fan créixer». «Vosaltres sou part imprescindible del que som i del que serem», afegia. Viñuales remarcava que «en aquest temps complex en què sovint es multipliquen les veus que volen dividir i enfrontar, afirmem amb força que Catalunya es construeix sobre la concòrdia, la convivència i el respecte». D’aquesta manera, va voler deixar clar que «la pluralitat no ens debilita, sinó que ens enforteix».
L’alcalde també va aprofitar la seva intervenció per a fer un encàrrec als assistents: defensar el català. «La nostra llengua i la nostra cultura són l’ànima d’aquest poble. Parlar català, viure en català, celebrar les nostres festes i preservar els nostres costums no és només un acte de memòria, és un acte d’amor, d’esperança i de compromís amb les generacions que vindran», va declarar el batlle tarragoní. Viñuales va acabar el seu discurs expressant el seu «orgull profund» per Catalunya i la seva gent, i desitjant que «aquest 11 de setembre sigui per a tots un recordatori del que hem estat capaços de fer junts i una crida pel que encara som capaços d’aconseguir».
L’acte també va comptar amb una nova part artística i més emotiva. Glòria Coll Domingo va llegir un poema amb escenificació i espai sonor a càrrec de la companyia Evohé de Tarragona. «Totes les mans que m’han precedit han cavat, llaurat, sembrat la terra, han viscut i han mort en la terra com si ells mateixos fossin els arbres que han fet créixer i granar», recitava la rapsoda davant l’atenta mirada dels assistents.
El moment de l'ofrena
Després d’aquestes intervencions, es va viure el moment de l’ofrena floral al monument de Rafael Casanova, en la qual van participar una cinquantena d’institucions, partits polítics, entitats i associacions de Tarragona. L’última ofrena va arribar de mans de la Plataforma unitària del Camp de Tarragona en solidaritat amb el poble palestí, que va rebre un sonor aplaudiment per gran part dels assistents. El matí va continuar amb el Cant de la Senyera, interpretat pel Cor Gregal, i els pilars d’homenatge de les quatre colles castelleres de la ciutat, amb una gran senyera desplegada pels Xiquets del Serrallo. El Cor Ciutat de Tarragona i la BUMT, acompanyats per la veu de tots els que hi eren presents, van cloure l’acte commemoratiu de la Diada amb l’himne d’Els Segadors.