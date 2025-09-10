Patrimoni
El PSC i Junts pacten una nova partida per enllestir el projecte de la Quinta de Sant Rafael de Tarragona a l’octubre
També han acordat 100.000 euros per a la pacificació de la primera coca de la Rambla Nova
El projecte de rehabilitació de la Quinta de Sant Rafael, construïda el 1912 i tancada des de fa més de dues dècades, es troba en fase d’actualització. En els pressupostos del 2024, l’Ajuntament de Tarragona va reservar 20.000 euros per dur a terme aquesta revisió, arran d’un acord entre l’executiu socialista i el grup municipal de Junts per Catalunya. Aquest dilluns, ambdues formacions van pactar una nova partida de 30.000 euros per culminar aquest pas previ a l’execució de les obres.
El consistori va adquirir l’edifici modernista el 2002. Durant el mandat de Josep Fèlix Ballesteros, l’any 2011, ja es va presentar un projecte per habilitar dues sales d’exposicions, un espai per a conferències i una biblioteca especialitzada en llibres de naturalesa, entre altres. Aquesta intervenció, pressupostada en 753.000 euros, es va aprovar, però mai es van arribar a adjudicar les obres.
El 2021, el govern d’ERC tenia previst convertir la Quinta de Sant Rafael en un centre d’interpretació del modernisme i un centre cívic, una proposta que tampoc es va acabar abordant. Ara fa dos anys, el grup de JxCat va presentar una moció per reclamar la rehabilitació d’aquest espai, la qual va ser aprovada pel ple. En aquell moment, el govern va expressar la seva voluntat de recuperar l’antic projecte de l’exconseller de Territori, Josep Maria Milà (PSC). L’ús final de l’edifici, però, encara s’havia de definir.
Segons expliquen des de la formació juntaire, l’executiu socialista s’ha compromès a tenir enllestida l’actualització del projecte durant el mes d’octubre. Tanmateix, assenyalen que la inversió per a executar les obres de rehabilitació, amb un cost inicial d’uns 800.000 euros —com s’havia previst en el mandat anterior—, s’inclourà en els pressupostos del 2026.
La partida de 30.000 euros pactada aquesta setmana s’incorporarà, a través d’una esmena, al modificatiu de crèdit que es presentarà, avui al matí, a la Comissió d’Hisenda. Els grups hauran de donar llum verda a la proposta per poder elevar-la a plenari per a la seva aprovació definitiva. Tant el PSC com JxCat confien a tenir els suports necessaris per tirar-ho endavant.
Projectes «de ciutat»
En aquesta esmena, hi ha una partida de 100.000 euros per a la pacificació de la primera coca de la Rambla Nova, fruit també del pacte entre l’executiu socialista i els juntaires. Es tracta d’una aportació inicial que permetrà començar l’execució del projecte de remodelació, el qual s’està acabant de redactar. Durant les festes de Nadal, es va engegar una prova pilot que s’ha acabat mantenint fins ara, però la idea és fer-hi una transformació integral en favor dels vianants.
«Són acords de pressupost i els estem complint», afirma l’alcalde, Rubén Viñuales, qui remarca que «són projectes importants perquè són de ciutat». Per la seva banda, el portaveu de Junts, Jordi Sendra, destaca que «aquest pacte demostra, un cop més, que som una força útil al servei de Tarragona i fem possible que projectes abandonats durant dècades surtin del forat».