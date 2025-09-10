Societat
Les obres de renovació de la xarxa d'abastament al carrer Tortosa de Torreforta entren a la recta final
Les obres de renovació de la xarxa d'abastament d'aigua potable al carrer Tortosa, a Torreforta, es troben ja en la seva fase final. Els treballs per renovar un quilòmetre de canonades van començar el 24 de febrer amb un pressupost de 900.000 euros.
Durant l’estiu, s’ha renovat la canonada de l’entorn de l’Escola Torreforta abans de l’inici de curs escolar i, en les setmanes vinents, es durà a terme la renovació del darrer tram, entre els carrers de la Segarra i Ebre.
Les tasques han inclòs la demolició del paviment, excavacions i rases per a la renovació de la xarxa d'abastament, muntatge de canonada, connexions hidràuliques i renovació d'escomeses d'aigua potable, així com la posterior reposició del paviment.
Els treballs s'han desenvolupat en dues fases per minimitzar les afectacions als veïns i comerciants de la zona, complint així amb els objectius de millora de les infraestructures amb el menor impacte possible per a la ciutadania. Per a les connexions hidràuliques és necessari efectuar talls puntuals en el subministrament d'aigua.