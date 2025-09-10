Patrimoni
L’Antiga Audiència acollirà tres dies de conferències sobre Tàrraco
Les jornades se centraran en redescobrir el pas del patrimoni a la Tarragona actual
La primera setmana d’octubre Tarragona acollirà unes jornades sobre Tàrraco a la història, amb la voluntat de donar a conèixer les diferents visions que s’han tingut de la nostra al llarg dels temps i per tal de comprendre com ha influït; la visió que la seva gent n’ha tingut en èpoques posteriors, i com ha anat formant un relat i un urbanisme que defineix la ciutat i els tarragonins.
A les jornades, que se celebraran els primers tres dimecres d’octubre, és a dir, el dia 1, el 8 i el 15 a les 17 hores a l’Antiga Audiència; hi intervindran especialistes de les diferents èpoques històriques, que faran reflexionar, i podran compartir coneixements en debats posteriors, que serviran per entendre que el patrimoni forma part de les vides de tots. Així doncs, es comptarà amb tres grans col·loquis. El primer, titulat La transmissió de material i transformació romana de l’antiguitat tardana a l’edat mitjana; el segon anomenat L’Herència i tradició romana a l’edat mitjana i en darrer lloc La descoberta i recreació de la romanitat a l’edat moderna i contemporània.
Part acadèmica
El conseller de Patrimoni, Nacho García Latorre, s’ha mostrat molt satisfet per haver aconseguit tirar endavant aquesta proposta, «ja que com vam anunciar la celebració dels 25 de la declaració comptava també amb una part acadèmica i el resultat ha estat molt positiu». El conseller exposa que «un dels exemples és aquest compendi d’experts i expertes en la matèria que ens acompanyaran el mes d’octubre i ens faran redescobrir el per què de Tarragona i de Tàrraco».
Tàrraco a la història és una proposta de la conselleria de Patrimoni Històric en el marc dels actes de celebració de Tarraco25 i que ha comptat, en tot moment amb la col·laboració i treball conjunt amb la Universitat Rovira i Virgili (URV). Per poder-hi assistir cal fer la inscripció abans del 30 de setembre a l’adreça electrònica jornadesXXV@tarragona.cat.
Certificat d'assistència
Un cop finalitzades les jornades a l’Antiga Audiència, s’expedirà un certificat d’assistència a les persones que el sol·licitin i que hi hagin assistit els tres dies.