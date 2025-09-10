Equipaments
L'Ajuntament de Tarragona preveu reservar 190.000 euros per a rehabilitar l'Hostal del Sol
El govern del PSC i el grup municipal de Junts per Catalunya han acordat aquesta inversió
El paquet d’inversions pactat entre els socialistes i els juntaires inclou una partida de 190.000 euros per a executar les obres de rehabilitació del solar de l’antic Hostal del Sol, situat al passeig de Sant Antoni. Amb aquesta intervenció, es pretén convertir la finca —tancada des del 2009 — en un espai verd i accessible.
El portaveu municipal de JxCat, Jordi Sendra, recorda que a tocar d’aquest solar es troba el baluard de Sant Climent, un monument històric construït durant el segle XVII i declarat Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN): «No podíem permetre que Tarragona tingués un punt tan estratègic en situació d’abandonament». «Tanquem quinze anys de degradació i encetem un futur de dignificació i ús ciutadà», afegeix el conseller.
En un primer moment, el govern municipal va descartar dur a terme aquesta actuació, que havia estat anunciada en el mandat anterior. Finalment, va decidir-lo tirar endavant després de l’acord pressupostari assolit a finals de l’any passat amb Junts, que exigia la reobertura d’aquest espai per a aprovar els comptes del 2025. L’Ajuntament va reservar una partida de 40.000 euros per modificar el projecte, que està pràcticament acabat, i adaptar-lo a les condicions exigides per la Comissió de Patrimoni de la Generalitat de Catalunya, la qual haurà de donar el seu vistiplau per poder iniciar les obres de rehabilitació.
Aquesta partida s'inclourà, a través d'una esmena, al modificatiu de crèdit que passarà avui per la Comissió d'Hisenda. Posteriorment, haurà de ser aprovat pel ple municipal.