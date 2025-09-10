Successos
Detingut a Tarragona un home per enganyar i extorsionar una desena d'empresaris
L'arrestat hauria obtingut més de 10.000 euros fent-se passar per comercial i amenaçant les víctimes amb fer-los mal
La Policia Nacional ha detingut a Tarragona un home que hauria extorsionat més d'una desena d'empresaris de Múrcia, València, Tarragona i també de fora de l'Estat. L'arrestat es feia passar per un comercial especialitzat en tractament de maquinària industrial i oferia a les víctimes una prova suposadament gratuïta.
Un cop finalitzada la feina, però, acabava exigint-los el pagament d'una elevada quantitat de diners. Per aconseguir el seu objectiu amenaçava els empresaris dient-los que enviaria els seus familiars a cobrar el deute i els advertia sobre l'ús de la força o la violència en cas que fos necessari.
L'home, que ja ha passat a disposició judicial, hauria aconseguit transferències per valor de més de 10.000 euros. La investigació es va iniciar quan un empresari de la ciutat de Múrcia va interposar denúncia posant en coneixement que un home hi havia contacte amb ell fent-se passar per un comercial especialitzat en el tractament de fulles emprades en maquinària industrial.
L'arrestat li hauria ofert una prova gratuïta per esmolar i reparar els elements de tall a diverses màquines industrials, però quan li va tornar les fulles suposadament tractades, es va adonar que el tractament realitzat consistia simplement en una capa d'oli.
Després del suposat tractament, li hauria exigit el pagament d'una elevada quantitat de diners amenaçant-lo d'enviar els seus familiars i advertint-lo de l'ús de la força o la violència. L'empresari, atemorit davant la incessant quantitat de trucades amenaçadores i visites que rebia per part del detingut, es va veure obligat a fer el pagament.
La investigació va permetre tenir coneixement que tant la Policia Nacional com la Guàrdia Civil haurien rebut diferents denúncies per fets similars, localitzant més d'una desena d'empresaris víctimes de les extorsions.
Després de mesos d'investigació i nombroses actuacions policials, la policia espanyola va aconseguir identificar, localitzar i detenir l'home en un domicili de Tarragona. Segons la policia, l'arrestat es desplaçava de forma itinerant per tot el territori espanyol.
L'home ha passat a disposició judicial a espera que s'adoptin les mesures cautelars pertinents.