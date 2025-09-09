Educació
Viñuales: «Volem pintar tots els centres educatius de Tarragona durant aquest mandat»
Durant l'inici del curs l'alcalde també va afirmar que intentaran augmentar les places a les llars d'infants municipals, ja que el nombre de matrícules no dona l'abast per a totes les famílies
18.626 infants i joves tarragonins van arrencar ahir el nou curs escolar. 1.011 alumnes comencen I3 a la ciutat. El gran gruix dels estudiants es concentra entre Infantil i Primària, amb 11.660 matrícules, mentre que a l’ESO l’alumnat total és de 6.966. Pel que fa a les llars d’infants municipals, els infants matriculats són 604.
L’alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, va donar el tret de sortida al curs desplaçant-se fins als centres educatius de Sant Salvador. «Volem pintar tots els centres aquest mandat. I no és un tema fútil, perquè gairebé no recordo l’últim cop que es va fer», va expressar el batlle. Fa temps, eren els propis membres de l’AMPA de cada escola qui pintaven els col·legis, però actualment l’Ajuntament se’n vol fer càrrec i uniformar els centres.
«Ho farem quan calgui, sigui a l’estiu o durant el curs. En pocs mesos actuarem a l’Escola els Àngels i Campclar. Prepararem tots els projectes pels centres que falten i amb la dotació pressupostària que calgui, sigui amb un modificatiu de crèdit o amb els nous pressupostos que ja hem de començar a negociar», va indicar Viñuales.
«Víctimes de l’èxit»
Pel que fa a les llars d’infants municipals, l’alcalde es va referir al nombre de matrícules disponibles, que no dona l’abast per a totes les famílies. «És innegable que som víctimes del nostre èxit. Nosaltres volem que tothom hi pugui tenir accés. Les llars municipals són de molta qualitat i tothom hi vol anar. Intentarem anar augmentant places», va afegir Viñuales.
Cal destacar que hi ha encara 26 vacants a la zona de Ponent i Sant Salvador. Tot i això, l’alcalde va apuntar que no és una competència municipal. «Ho hem de fer de la mà de la Generalitat, l’administració competent», va dir.
Amb tot, als centres es percep una caiguda de les ràtios. Teresa Roig, directora de l’Escola Vedruna Sagrat Cor, va explicar que fins ara tenien una ràtio de 25 estudiants per aula, mentre que enguany estaran sobre els 20. «Es nota la baixada de natalitat», va manifestar.
«Si tenim menys alumnes a l’aula vol dir que pots fer una millor atenció, però en el nostre cas com a escola concertada també és una baixada econòmica, que també es nota perquè no ens arriba tota l’ajuda de l’administració», va argumentar Roig.
La disminució de les ràtios l’agraeixen especialment a infantil «perquè l’autonomia dels alumnes és inferior». Amb tot, Roig va lamentar la reducció de les hores de vetlladors. «Tenim quinze hores per tota l’escola», va concloure la directora.