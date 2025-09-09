Municipal
L’EMT ha contractat un servei de detectius privats per combatre l’absentisme laboral
L’Ajuntament ha assegurat que «aquesta actuació es du a terme amb el màxim respecte i proporcionalitat»
L’Empresa Municipal de Transports de Tarragona (EMT) va contractar, el passat mes de juliol, un servei de detectius privats per combatre l’absentisme laboral en la seva plantilla. Així ho ha reconegut l’Ajuntament en un comunicat enviat ahir, en el qual s’explica que l’EMT ha implementat «mesures de seguiment i verificació» destinades a «reforçar el compliment de les obligacions» dels treballadors amb l’objectiu de «garantir el correcte funcionament de l’organització i vetllar per una gestió eficient dels recursos humans».
Aquest aclariment per part del consistori va arribar després que la portaveu del grup municipal d’ERC, Maria Roig, demanés explicacions a l’alcalde, Rubén Viñuales, per les seves declaracions en un article del mitjà Porta Enrere, on afirmava que «els únics detectius que hem contractat és per un cas de l’EMT». En aquesta peça, s’explicava que el fundador de Porta Enrere hauria estat víctima d’espionatge i que hi podria estar implicada l’agència Sexto Sentido. Quan va ser preguntat per aquesta empresa, el batlle va negar «categòricament» haver-hi tingut cap contacte.
En el comunicat de l’Ajuntament, s’explica que la contractació del gabinet de detectius per a l’EMT «es va produir al passat mes de juliol i, com a contracte menor que és, no requereix una licitació pública». En aquest sentit, indiquen que les empreses de gestió municipal publiquen aquesta informació «trimestralment» i, per tant, es farà públic procés «durant aquest setembre». Des del consistori, asseguren que aquestes accions «responen a la necessitat d’assegurar una equitat en el tracte entre tot el personal».
Així, remarquen que la motivació està «estrictament vinculada» a l’absentisme laboral. De fet, l’EMT hauria pres la decisió després de tenir indicis que un treballador, estant de baixa, estaria treballant per una altra companyia. «En determinats casos, i sempre dins del marc legal vigent, l’empresa pot recórrer a professionals externs per tal de verificar situacions específiques que puguin afectar la dinàmica habitual del servei», assenyalen des del consistori.
Això sí, aclareixen que «aquesta actuació es du a terme amb el màxim respecte i proporcionalitat, amb la finalitat de preservar tant els drets individuals com l’interès general de l’organització». Fonts municipals assenyalen que és habitual, dins de l’administració, contractar agències d’investigadors perquè vigilin, segueixin i gravin treballadors de baixa, aturats i autònoms sense activitat per si estan complint les condicions associades a les ajudes públiques que estan cobrant.
Informar els consellers
L’Ajuntament explica que, en el pròxim consell d’administració de l’EMT, seran informats sobre aquest cas tots els consellers que el formen. Per altra banda, des del comitè d’empresa asseguren que es van assabentar d’aquesta contractació «la setmana passada», a través de la notícia de Porta Enrere. El divendres, van tenir una reunió amb la presidenta de l’EMT, Sonia Orts, que «ens ho va corroborar». «Ens sembla trist haver d’arribar fins a aquest extrem, però s’ha d’entendre que les empreses recorren a aquests mètodes quan hi ha treballadors que fan pràctiques il·legals», expressen.