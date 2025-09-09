Mobilitat
Normalitat a l'AP-7 després d'estar tallada durant hores per un accident
Un camió ha perdut la càrrega i ha provocat un accident amb cinc vehicles implicats i tres persones ferides
ACTUALITZACIÓ
La normalitat ha tornat a l'AP-7 després de l'accident d'aquest matí. Cap a les 16 hores s'han reobert tots els carrils de circulació en sentit nord.
Un carril de l'AP-7 en sentit nord ha quedat reobert cap a les 13.30 hores després que la via hagi estat tallada hores en aquesta direcció per un camió que ha perdut les bigues de ferro que transportava i això ha provocat un accident amb una furgoneta i quatre turismes.
Amb la reobertura d'aquest carril ja no es fan desviament a l'A-7, segons ha informat el Servei Català de Trànsit. L'accident ha tingut lloc cap a les 7.21 hores al quilòmetre 242 de la via i ha afectat els dos sentits perquè el material ha ocupat també el sentit sud.
El SEM ha informat que hi ha tres persones ferides traslladades a l'hospital de Santa Tecla en estat menys greu. En sentit sud ja s'havien reobert tots els carrils. A causa de l'accident s'han activat 7 patrulles de Mossos, 5 dotacions de Bombers i 3 ambulàncies del SEM. Mentre ha durat el tall, s'han fet desviaments per la sortida 34 cap a l'A-7, on també s'han registrat aturades en tots dos sentits, així com a l'N-340.