Societat
El Braç de Santa Tecla repartirà més de 1.700 racions entre la plaça Corsini i el mercat de Torreforta
Vuit pastisseries locals elaboraran 225 pastissos que es repartiran divendres 13 a Torreforta i dimecres 17 a la plaça Corsini
El tradicional Pastís del Braç de Santa Tecla es repartirà, un any més, a la plaça Corsini i al mercat de Torreforta. Enguany seran més de 1.700 les racions que es distribuiran entre els tarragonins i tarragonines. Cinc-centes d’aquestes s’entregaran aquest divendres a partir de les 17 h al mercat de Torreforta, una ubicació estrenada l’any passat, mentre que les altres 1.200 porcions es podran recollir el proper dimecres 17 de setembre a partir de les 18 h a la plaça Corsini. També es repartiran talls sense gluten.
Com és habitual, aquells que vulguin tastar el pastís hauran de presentar un tiquet que podran intercanviar per una ració. A Torreforta, aquests es podran adquirir prèviament aquest mateix divendres a les parades i locals del mercat a partir de les 8.30 h. Dimecres vinent, els tiquets es podran aconseguir a l’estand de les Festes ubicat al Teatre Tarragona i, enguany, també a la consigna del Mercat Central de 10 a 14 h, fins a exhaurir existències.
«Per a nosaltres és tot un orgull acollir aquest acte. Volem agrair sobretot al Gremi d’Artesans Pastissers de Tarragona i a totes les pastisseries implicades que fan aquest acte possible, perquè sense ells no podríem gaudir d’aquesta deliciosa iniciativa», ha subratllat la presidenta de Mercats de Tarragona, Montse Adan, durant la presentació de l’acte.
La mateixa presidenta ha destacat la importància que Torreforta torni a ser escenari d’aquest esdeveniment: «Després de la bona acollida de l’any passat, el mercat de Torreforta repeteix per segon any com a punt de distribució del Braç i, en aquest sentit, estem molt contents d’apropar un any més aquesta bonica tradició a Ponent».
En total, s’elaboraran 225 pastissos, a càrrec de vuit pastisseries de la ciutat. Aquestes són: Pastisseria Conde, Pastisseria Sant Miquel, Món Pastissers, Pastisseria Mil·lenni, Pastisseria Cal Jan, Pastisseria El Pastis7, Pastisseria Trill i Velvet MGL. «Per nosaltres és un gran esforç: hem de fer les planxes, muntar la nata… Però és una tradició molt maca, i és molt important poder compartir-la amb els tarragonins i tarragonines», ha afirmat Marc García, de la Velvet.
Activitats a Torreforta
A Torreforta, la distribució del Braç arribarà acompanyada de diverses activitats per als més petits. Així, aquest divendres a partir de les 17 h arrencarà l’inici de tres jornades culturals i lúdiques organitzades per Teclaponent. Una d’elles serà la sessió de contes de Cuentropía, impulsada per la Casa Sant Josep amb el suport de la Xarxa Santa Tecla. Aquesta tindrà lloc davant del mercat a les 17.30 h.