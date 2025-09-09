Equipaments
Adjudiquen la primera fase d’obres de reforma del tanatori municipal de Tarragona
L’empresa Garcia Riera executarà els treballs, que costaran un milió d’euros i s’allargaran durant nou mesos
La reforma i ampliació del tanatori municipal està més a prop. L’Empresa Mixta de Serveis Fúnebres Municipals de Tarragona (EMSERFUMT) ha adjudicat la primera fase d’obres a l’empresa constructora Garcia Riera SL per 1.001.037,40 euros.
Els treballs, que s’allargaran durant nou mesos, consistiran en la rehabilitació del magatzem, les cotxeres, la sala de tanatopràxia i els vestidors. Amb aquesta actuació, es guanyarà espai per ampliar la sala de cerimònies, que sovint queda petita.
Tanmateix, s’adequarà una sala d’atenció a famílies al vestíbul de l’edifici i es remodelarà el pati central amb una plataforma de fusta i bancs, convertint la zona enjardinada en un espai d’estada. Igualment, es construiran dos lavabos, un dels quals serà adaptat. Actualment, les instal·lacions compten amb una superfície de 3.200 metres quadrats, dividits en tres plantes.
El projecte d’ampliació preveu una segona fase, que es podrà fer de forma paral·lela al tram final de la primera. Aquesta inclou la construcció d’un edifici annex, on es construirà un segon crematori. D’aquesta manera, es pretén donar resposta a l’increment en la demanda d’incineracions. Avui dia, se’n fan cinc de forma diària al tanatori municipal. Quan entri en funcionament aquest forn, es podran fer fins a dotze al dia.
El nou edifici també disposarà d’una sala per fer cerimònies més íntimes. En una tercera fase, es transformarà la cafeteria actual en un restaurant per oferir un millor servei als usuaris. D’altra banda, es milloraran les set sales de vetlla. Més enllà d’aquestes actuacions, es preveu la instal·lació d’una planta fotovoltaica per a autoconsum per uns 116.000 euros. EMSERFUMT calcula que aquesta reforma integral tindrà un cost total de més de dos milions d’euros.
Una intervenció esperada
L’inici d’obres d’aquesta esperada intervenció estava prevista per al 2020, però no es van poder dur a terme per l’esclat de la pandèmia. Durant aquella època es va veure incrementada l’activitat del tanatori municipal i, per aquest motiu, no es va voler interferir en el seu funcionament. Quan es va tornar a la normalitat, es va reiniciar tot el procés, amb actualització del projecte inclòs, per a fer realitat aquesta remodelació.