Serveis
Urbaser haurà d’acollir una plantilla immersa en una batalla sindical
La primera reunió entre l’empresa i el comitè d’empresa se celebrarà aquesta setmana
Urbaser i l’Ajuntament de Tarragona van signar fa pocs dies el contracte del servei de brossa i neteja pels pròxims deu anys, amb un cost anual de 20,2 milions d’euros, a més de 26,6 milions en inversions.
El gran repte de la companyia és millorar la recollida i la imatge de la ciutat, però, per a aconseguir-ho, haurà d’acollir a una plantilla d’unes tres-centes persones que està immersa en una batalla sindical.
USOC, sindicat minoritari al comitè d’empresa, va recollir signatures dels treballadors i les va presentar per a convocar una assemblea la setmana passada. En la reunió, el sindicat plantejava revocar l’actual comitè per no avançar en l’aplicació del nou conveni laboral i convocar eleccions sindicals. Es va acordar un increment dels salaris del 2’7%, però els treballadors volen i negocien per arribar al 3,5%.
Assemblea suspesa
Però l’assemblea no es va celebrar, ja que des d’UGT, el sindicat majoritari, es va fer un requeriment a USOC perquè desconvoquessin la assemblea, ja que consideren que el procés no és legal. USOC ha posposat la reunió de forma «temporal» a l’espera d’una resposta dels seus serveis jurídics. «Ens han amenaçat. Inspecció del Treball està informada i es pronunciarà al respecte», explica Vicente Escudero, delegat sindical d’USOC.
Des d’UGT consideren que simplement han avisat de les conseqüències. «Creiem que la forma d’actuar no és correcta. Ara mateix, la nostra prioritat és fer un bon trànsit amb Urbaser», indica Luis Blanco, president del comitè d’empresa i delegat d’UGT.
Aquesta setmana hi haurà la primera reunió entre l’empresa i el comitè d’empresa, ja que Urbaser ja pot fer-ho de ple dret i com a nova encarregada del servei. «La plantilla està tranquil·la», diu Blanco.
A més, des d’UGT s’expressa que es mantindrà ferma davant «tots els intents de desestabilitzar el comitè» i confia en arribar a un acord per a l’increment salarial del 3,5%.
Així tot, en les pròximes setmanes s’esperen més moviments i la celebració de l’assemblea encara està en l’aire. Un capítol més d’una relació turmentosa entre els sindicats d’USOC i UGT a la brigada de neteja de Tarragona, que sembla lluny de millorar.