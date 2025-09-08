Cultura
Tarragona dedicarà una escultura a Lorca per commemorar el 90è aniversari de les seves visites
La ciutat celebrarà aquesta fita amb exposicions, projeccions, conferències, clubs de lectura, i espectacles teatrals i musicals
Tarragona recordarà Federico García Lorca amb una escultura i un programa cultural que commemorarà el 90è aniversari de les visites que el poeta granadí va fer a la ciutat l’any 1935. L’obra, a càrrec de l’escultora Béatrice Bizot, es col·locarà a la plaça que porta el nom de l’autor, tot i que encara no hi ha data prevista d’inauguració. Aquesta es dedicarà també als seus personatges femenins.
Pel que fa a les activitats, arrencaran demà al vespre i s’allargaran fins al desembre. Aquestes inclouran exposicions, projeccions, conferències, clubs de lectura, i espectacles teatrals i musicals. «Lorca és més que un poeta que va visitar la nostra ciutat i se’n va meravellar, és un exemple que la vida és cultura i que la cultura és essencial a les nostres vides i imprescindible per a desenvolupar un pensament crític», ha expressat la consellera de Cultura de l’Ajuntament, Sandra Ramos, durant la presentació dels actes.
Lorca va visitar la ciutat per primera vegada el setembre de 1935, coincidint amb les festes de Santa Tecla, i hi va tornar el 13 de novembre per assistir a l’estrena de la seva adaptació de La dama boba. «Va quedar enlluernat amb la bellesa de la nostra ciutat, fins al punt d’exclamar que Tarragona era ‘pura Roma’», ha explicat Ramos.
Aquesta mateixa expressió va inspirar el documental que donarà el tret de sortida al programa: Roma Pura. Lorca a Tarragona (1935). El film, amb guió i direcció de Joana Zapata, s’estrenarà avui a les 19 hores al Teatre Tarragona. Es tracta d’una peça de docuficció que recrea l’estada del poeta a la ciutat, combinant dramatitzacions i imatges d’arxiu.
Una altra proposta destacada és l’exposició itinerant Federico García Lorca i Tarragona (1935-1936), que viatjarà pels centres cívics i el Centre Cultural Antic Ajuntament entre l’1 d’octubre i el 24 de gener. Els escenaris de la ciutat també seran protagonistes, acollint obres de l’autor, com Bodas de sangre, i altres dedicades a la seva figura, com La silueta de Lorca i Los Centros de Lorca.
Paral·lelament, es faran clubs de lectura dedicats a títols emblemàtics de l’escriptor com La casa de Bernarda Alba. També es presentaran noves edicions de llibres com Un perro andaluz, amb il·lustracions d’Amat Pellejà i una versió ampliada de Lorca, la incògnita visita, de Josep Maria Rosselló.
A més, el Departament de Filologies Romàniques de la URV i el grup de recerca GRLMC organitzaran el cicle de conferències Poeta en Tarragona: 90è aniversari de la visita de Federico García Lorca a la ciutat de Tarragona.
«És un programa transversal, molt complet, fet amb la col·laboració de diferents departaments de l’Ajuntament i entitats; d’una gran qualitat i estima», ha subratllat Ramos. «Podríem dir que és, en certa manera, una continuació del programa de Memòria Democràtica, però perfilat al voltant de la figura de Lorca i que inclou tres vessants: la seva estada a Tarragona, la filologia i el teatre» ha detallat Joaquim Nolla, director de l’Arxiu Municipal.