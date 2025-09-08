Consellera de Cultura de l'Ajuntament de Tarragona
Entrevista
Sandra Ramos: «Volem que tothom pugui trobar el seu espai a la Festa Major»
La consellera de Cultura assegura que es treballa per la «desamparització» de les festes de Santa Tecla, però remarca que enguany cal reivindicar aquest «himne de la ciutat» per celebrar una data tan important com és el seu centenari
Fa tres setmanes, van acabar les festes de Sant Magí i, en no res, arrenquen les de Santa Tecla. Com està vivint aquests dies?
«Vaig tenir uns dies de vacances per descansar, però dilluns passat ja em vaig incorporar per presentar el programa de Santa Tecla. Estem amb moltes ganes».
Quina valoració fa de les festes de Sant Magí?
«Va anar molt bé, cada cop criden més l’atenció de la gent. Vaig veure molta més gent, sobretot de la ciutat, implicada en les festes i vaig tenir la sensació que tant el dia de l’Arribada de l’Aigua com el de la Processó hi havia més gent que altres anys».
Què espera d’aquesta Santa Tecla 2025?
«Que la gent s’ho passi bé, gaudeixi molt de la seva Festa Major. Formalment, diuen que el dia 10 de setembre comença el curs, però a Tarragona no comença fins que no acaba Santa Tecla».
L’artista Anduluplandu ha dissenyat el cartell d’enguany. Com ha estat la rebuda per part dels tarragonins?
«Molt positiva, hi ha hagut una gran acceptació. Només cal veure els comentaris de la gent pel carrer i per xarxes socials. El que és realment un indicador infal·lible és la venda de marxandatge d’aquests dies, que estan anant molt i molt bé. Això és important perquè això dona ingressos a les entitats del Seguici que venen el marxandatge».
La imatge se centra en l’Arrencada dels Gegants.
«Es va escollir aquest moment per dos motius. Primer, perquè enguany els Gegants Vells celebren els seus 200 anys. És a dir, són un dels més antics de Catalunya. Per això, són els protagonistes juntament amb els altres gegants de la ciutat. El segon motiu és la celebració del centenari de l’Amparito Roca. L’Arrencada és un moment de comunió entre aquests dos elements».
No es pot entendre Santa Tecla sense l’Amparito...
«S’ha convertit en l’himne de les festes i és important reivindicar aquesta peça musical en un any tan especial. Per això, tenim alguns esdeveniments especials per commemorar l’aniversari. Un d’ells serà abans de la Cercavila, a la plaça de la Font, quan els 200 músics que acompanyen el Seguici tocaran a la vegada l’Amparito Roca. Serà un moment memorable de la nostra Festa Major. També hi haurà la revetlla de bandes el dia 20 a la plaça Corsini, amb la nostra Banda Unió Musical de Tarragona (BUMT) i la Banda de l’Agrupació Musical del Maresme de Mataró».
Serà un acte obert a la ciutadania i gratuït.
«Tot el que té vinculació amb la cultura popular i tradicional i tot el que celebra l’essència del que és Santa Tecla són actes oberts i gratuïts perquè els pugui gaudir tothom».
Considera que s’abusa massa de l’Amparito Roca durant les festes?
«Estem fent molta feina per reivindicar totes les músiques de la Festa Major. Qui no hagi escoltat la música del Retaule de Santa Tecla no sap el que s’està perdent perquè és una autèntica meravella. A més, tenim molta sort a Tarragona perquè tenim bons compositors i compositores a la nostra ciutat que fan diferents peces musicals per als elements del Seguici».
És un tema recurrent dins de la Comissió Assessora del Seguici Popular?
«De fet, es va crear una comissió de músiques per tractar tot aquest tema i un dels punts que està en l’agenda és la desamparització de les festes. Està molt bé que soni l’Amparito Roca, però hi ha altres músiques que són riques i de molta qualitat, i les hem de posar en valor. Però cal entendre també que Santa Tecla és una festa popular i, per tant, allò que triomfa entre el poble, que és qui viu i fa la festa, és ineludible».
També s’ha vist amb la Baixada de l’Àliga...
«La Baixada, que avui dia és un dels moments més icònics de les festes, no és un fet històric ni tradicional, ni ve de les processons del Corpus de l’edat mitjana d’on basem el Seguici i tot el ritual de festes. Però qui ha fet gran la Baixada? La gent. Qui fa gran l’Amparito? També la gent. Evidentment, hem de posar en valor totes les altres músiques, però el que no pots fer és lluitar contra que l’Amparito sigui un himne de la ciutat. Crec que deu ser l’únic lloc del món on sona dos cops al dia amb el Carrilló del Mercat».
Li preocupa la massificació creixent de la Baixada?
«No és que ens preocupi, però és una cosa que ens ocupa com ens ocupen tota la resta d’actes. Sabem que és un acte molt multitudinari, però es posen totes les mesures de seguretat necessàries. L’equip de Festes ja té una expertesa brutal en l’organització d’aquest tipus d’esdeveniments, on es coordinen amb la Guàrdia Urbana, Protecció Civil i tothom que hi participa. Enguany també s’han programat alternatives a la Baixada, com el concert de la Suu al parc Francolí».
L’any passat, ja es va fer. Com va anar?
«Va funcionar molt bé. Si ho vam superar l’any passat, que va caure en un dissabte, enguany també ho farem».
El cap de cartell de Santa Tecla 2025 serà Miki Núñez. Quins criteris se segueixen a l’hora d’escollir els artistes que actuaran per Festa Major?
«Totes les programacions tenen una perspectiva feminista o de gènere. Hi ha sempre un equilibri entre homes i dones als cartells. Per tant, si al concert de la TAP, que és el de pagament, tens a Amaral, doncs hem buscat un artista català com el Miki Núñez. És un cantant que agrada al públic familiar i que pot agradar una mica a tothom. Era una molt bona aposta. Per altra banda, tens el concert de la Mishima i també grups de jazz. És a dir, buscar la varietat i l’equilibri, però també donant oportunitats a la gent de casa. Per exemple, venen a tocar els Ñekü».
Portar les festes als barris
Un any més, s’aposta per la descentralització de les festes.
«No m’agrada el terme descentralització perquè dona a entendre que hi ha un punt central i després, la resta. Prefereixo parlar de noves centralitats. Vull destacar la feina d’una entitat com Teclaponent, que organitza esdeveniments culturals als barris de Ponent des de fa tres anys, durant els quals hem treballat colze a colze amb ells. Però el que ens interessa és que, més enllà dels concerts i revetlles que es puguin organitzar els elements de la cultura popular s’impliquin i vulguin participar en aquesta tasca de portar les festes a tots els barris».
Els balls parlats ja ho fan.
«Tant Sebastiana del Castillo com Dames i Vells estan fent una feina fantàstica. De fet, estrenen els seus balls fora del nucli antic de la Part Alta, que és on clàssicament s’havia fet. També és important per als mateixos balls perquè estan veient que estan arribant a altres públics. Després, hi ha el paper fonamental que fa Santa Tecla a les escoles. La cultura és un element de cohesió social brutal i és molt important que els elements de cultura popular es gaudeixin a tota la ciutat».
Quina importància tenen les entitats a l’hora de confeccionar la programació de Santa Tecla?
«Des de l’administració no ens cansem de dir que les entitats juguen un paper bàsic en totes les nostres Festes Majors. Per Sant Magí, Santa Tecla i Carnaval. Sense la implicació de les entitats, no es podrien fer. El foment de l’associacionisme cultural és un valor increïble que tenim a la nostra ciutat».
De fet, cada any s’impulsen nous actes.
«Per a aquesta Santa Tecla, una de les novetats és el Tarraco Block Fest, un festival de cultura urbana que se celebrarà el dissabte 13. L’organitza La Tecla Nostra amb la col·laboració de l’Ajuntament de Tarragona. El que volem és que tothom trobi el seu espai a la Festa Major. Una activitat que li agradi, que el representi. És important ampliar la varietat dels actes i donar l’oportunitat a aquesta entitat que ens va proposar aquesta fantàstica activitat».
Què fa que Santa Tecla sigui diferent respecte a la resta de festes del país?
«Totes les viles i ciutats viuen amb molta intensitat i passió les seves festes majors, però Santa Tecla té un component especial. Hem estat molt curosos amb la coherència del Seguici, amb la recuperació d’elements i la fidelitat històrica. Tenim un reconeixement important per part de la gent que fa cultura popular i tradicional a Catalunya. Ens respecten molt i el nostre Seguici té un gran prestigi».
Quins altres aspectes destacaria?
«La música. També som molt rigorosos amb l’acompanyament musical de cada element. Una part important del pressupost es destina a cobrir tota la part musical tradicional. A més, les festes estan molt ben muntades i això és mèrit de l’equip de Festes, que és molt professional i fantàstic, així com els altres departaments que s’impliquen en l’organització».