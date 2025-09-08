Patrimoni
La reforma del Teatre Romà de Tarragona serà integral
La intervenció permetrà reforçar l’itinerari històric. També es pacificarà el carrer Sant Magí
La reforma que es durà a terme al Teatre Romà de Tarragona serà integral. En el marc de la presentació del Consorci de Tàrraco, la Generalitat de Catalunya va anunciar que intervindrà al Teatre Romà amb una instal·lació de realitat virtual.
Concretament, amb el projecte i la producció d’una museografia immersiva anomenada Els ulls de la història, que ja ha treballat en indrets com el centre del romànic de la Vall de Boí, a la Cartoixa d’Escaladei o la Roca dels Moros del Cogul.
Per a poder dur-ho a terme, es construirà un espai dintre del recinte per a acollir l’experiència de realitat virtual. Alhora, es protegiran i s’arranjaran les restes arqueològiques.
Dos milions d’euros
S’espera que les obres arrenquin el 2026 i estiguin acabades a inicis del 2027, amb un cost d’uns 2 milions d’euros. A més, a l’entorn del recinte es preveu que es faci una pacificació del carrer Sant Magí, la via d’entrada al monument.
Més enllà, es tiraran endavant actuacions, presumiblement per part del consistori, que no estaran directament vinculades amb el Teatre Romà, però sí amb el seu entorn. Serà el cas de la millora de l’accessibilitat al parc urbà a la cantonada del carrer Caputxins.
A la mateixa via, s’urbanitzarà la vorera perimetral i es farà un nou parc urbà amb murs de contenció i talussos. Amb tot, la voluntat és tornar a donar vida a un gran monument.
«Volem unir la Part Alta i la Part Baixa i generar una segona ruta patrimonial. La via real de la gent estava a la Part Baixa i el seu patrimoni és essencial», va exposar aquesta setmana Nacho García, conseller de Patrimoni.