Teatre
Per Santa Tecla, microteatre solidari
TarraTea es farà els dies 13 i 14 de setembre i és una iniciativa de Club Rotary Tarragona, que destinarà els beneficis a la investigació contra el càncer de mama
La programació de la Santa Tecla tarragonina d’enguany estrena una nova iniciativa, impulsada des del Club Rotary Tarragona. Es tracta de la Primera Mostra Solidària de Microteatre, TarraTea, que es farà el cap de setmana que ve –dissabte 13 i diumenge 14 de setembre–, dins els actes de Santa Tecla 2025.
Aquest festival de teatre de petit format s’ha dissenyat amb la voluntat de col·laborar amb la Fundació Mamapop, que treballa a favor de la investigació contra el càncer de mama de l’Institut d’Investigació Sanitària Pere Virgili.
Per a aquesta primera vegada, els impulsors del projecte han apostat per companyies de teatre amateur del territori. Així, la Mostra Solidària comptarà amb les actuacions d’Amanida Teatre (Cia ONCE), Escena 6, Dones de Mar Teatre i Ves Per On Teatre.
El funcionament del festival és senzill. Els espectadors en cadascuna de les jornades s’agruparan en grups de 50 –l’aforament màxim per cadascun dels dos passis és de 200 persones en total. Cada grup iniciarà el recorregut en un dels punts del festival i, un cop hagi vist la microrepresentació, s’anirà desplaçant fins al següent escenari.
Cada obra tindrà una durada aproximada de quinze minuts. Les peces i els escenaris escollits són: Amanida Teatre: La banda del Tisi habla de literatura al Teatre de l’ONCE (Rambla Vella, 10); Escena 6: Mans i mànigues a la Sala d’actes de l’Antiga Audiència (pl. del Pallol, 3); Dones de Mar Teatre: A la sala d’espera. a l’Església de Sant Miquel del Pla (pl. de Sant Miquel); i Ves Per On Teatre: L’ascensor, a l’Associació Amics de la Catedral (Casa Balcells, Pla de la Seu, 5).
Les entrades, que ja es poden comprar a través d’internet (www.entrapolis.com), tenen un preu de 10 euros, que es destinaran íntegrament al projecte Mamapop, ja que totes les persones que participen en el projecte ho fan de manera desinteressada.
Així mateix, aquesta Santa Tecla el Club Rotary Tarragona ha llençat una segona edició de les Cartes de Tarragona. Es tracta d’un joc amb elements festius de la ciutat que en l’edició de l’any passat va exhaurir els mil exemplars editats. Enguany, els beneficis es destinaran també a la investigació del càncer de mama.