Més de 10 denúncies i prop de 200 identificats en un dispositiu en un local d’oci nocturn a Tarragona
L’operatiu també va detectar diverses irregularitats administratives al local inspeccionat
La matinada de diumenge, pels volts de les 04.00 hores, agents de la Policia de la Generalitat–Mossos d'Esquadra de la Unitat de Seguretat Ciutadana (USC) de Tarragona van dur a terme un dispositiu conjunt amb la Guàrdia Urbana, la Policia Nacional i la Guàrdia Civil. L’operatiu va comptar a més, amb el suport d’efectius de l’Àrea Regional de Recursos Operatius (ARRO) dels Mossos d’Esquadra.
L’actuació es va centrar a l’entorn d’un local d’oci nocturn del carrer Rebolledo, on les darreres setmanes s’havien registrat baralles i incidents que havien generat preocupació veïnal. Segons actuacions prèvies, en aquesta zona també s’hi concentraven persones vinculades amb fets delictius, especialment relacionats amb el tràfic de drogues.
En el marc de la Llei Orgànica 4/2015 de Protecció de la Seguretat Ciutadana, els cossos participants van identificar 176 persones i van interposar 13 denúncies. Entre aquestes, sis per tinença o consum de substàncies estupefaents (una d’elles per tolerància dins del local) i una per portar una arma blanca.
Pel que fa al control administratiu, es van detectar diverses infraccions: presència de controladors sense la identificació corresponent, manca de verificació de l’aforament, absència de senyalització de les càmeres de videovigilància i incompliment en l’aportació de la documentació de llicència i activitat.
La Policia Nacional va citar quatre persones per infraccions relacionades amb la Llei d’Estrangeria i la Guàrdia Civil va aixecar una acta per irregularitats tributàries en la venda de tabac a l’establiment. Aquest tipus d’operatius es planifiquen amb l’objectiu de reforçar la seguretat ciutadana, prevenir fets delictius i garantir el compliment de la normativa en establiments d’oci nocturn.