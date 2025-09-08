Diari Més

Comerç

La Fira Mostra’t transforma la Rambla Nova de Tarragona en un gran aparador

La fira multisectorial ha convertit aquest punt de la ciutat en un gran aparador i un espai viu, creatiu i ple d’energia

Enguany s'ha arribat a la 3a edició d’aquesta gran trobada.

Enguany s'ha arribat a la 3a edició d’aquesta gran trobada.Tjerk van der Meulen

Redacció Redacció
Publicat per
Redacció

Creat:

Actualitzat:

La fira multisectorial Mostra't de Tarragona, organitzada per la Via T, ha transformat aquest cap de setmana la Rambla Nova en un gran aparador i un espai viu, creatiu i ple d’energia. 

Enguany s'ha arribat a la 3a edició d’aquesta gran trobada que connecta comerç, gastronomia, serveis, tallers i diversió, amb propostes per a tots els gustos i edats.

tracking