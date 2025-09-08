Comerç
La Fira Mostra’t transforma la Rambla Nova de Tarragona en un gran aparador
La fira multisectorial Mostra't de Tarragona, organitzada per la Via T, ha transformat aquest cap de setmana la Rambla Nova en un gran aparador i un espai viu, creatiu i ple d’energia.
Enguany s'ha arribat a la 3a edició d’aquesta gran trobada que connecta comerç, gastronomia, serveis, tallers i diversió, amb propostes per a tots els gustos i edats.