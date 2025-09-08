Política
ERC de Tarragona reclama explicacions a Viñuales per la suposada contractació de detectius privats
Els republicans han assegurat que aquesta contractació no apareix al portal de transparència
ERC de Tarragona ha reclamat explicacions a l'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, arran de les informacions publicades a 'Porta Enrere' segons les quals el batlle hauria reconegut que des de l'Empresa Municipal de Transports (EMT) s'han contractat detectius privats.
La portaveu dels republicans al consistori, Maria Roig, ha indicat que han fet una petició d'informació a alcaldia per saber per quina raó s'ha requerit aquest servei i per conèixer quantes vegades s'han pagat espies de l'inici del mandat. Els republicans han assegurat que aquesta contractació no apareix al portal de transparència ni ha passat pel consell d'administració de l'EMT, on ERC hi té representació.
"No entenem per què una empresa pública necessita aquest tipus de servei", ha dit Roig, que ha remarcat que s'hauria pagat amb diners públics. A la vegada, ha posat en dubte l'ètica d'aquestes pràctiques per part de l'administració. La formació ha sol·licitat les factures destinades a aquest tipus de servei, sigui des de l'Ajuntament, des dels organismes autònoms o des de les empreses municipals.
La portaveu també ha carregat contra la presidenta de l'EMT, Sonia Orts, que segons 'Porta Enrere' va rebutjar donar explicacions quan se li va preguntar. Aquest mitjà també ha assegurat que Orts va reconèixer en una reunió amb el comitè d'empresa que es va contractar una empresa de detectius, sense esmentar-ne el nom, per investigar possibles males pràctiques d'alguns treballadors.
"Portem dos anys de mandat i és la segona vegada que sentim a parlar de pràctiques d'espionatge", ha manifestat Roig. La primera fa referència a l'episodi d'espionatge que va patir una treballadora municipal encarregada de la licitació del nou contracte de la neteja. Un cas que actualment està sent investigat pel jutjat.