Turisme
Creen una ‘ciclovia’ cultural a la Via Augusta de Tarragona
Es tractarà d'un recorregut de més de 1.600 km
L’Associació de Ciutats de la Ruta Bética Romana va presentar a Córdoba la ‘Ciclovia Augusta’, un projecte que transforma l’antiga Via Augusta al primer gran itinerari de cicloturisme cultural d’Espanya, amb un recorregut de 1.686 quilòmetres.
L’Ajuntament de Córdoba va assenyalar que la iniciativa, finançada amb 442.000 euros del programa europeu NextGenerationEU a través del Ministeri d’Indústria i Turisme, connecta quinze municipis d’Andalusia, Castella-la Manxa, Múrcia i Catalunya, com Cadis, Carmona, Ècija, Cartagena i Tarragona.
El president de la Ruta Bética Romana i alcalde de Carmona, Juan Ávila, va destacar que es tracta d’un projecte «nou» a Espanya per la seva envergadura i extensió, perquè ha permès la col·laboració de municipis de tot el país i perquè «posa en valor l´important patrimoni romà de les nostres ciutats».
El pla ha desenvolupat més de vint accions, com ara un estudi arqueològic del traçat, la creació d’una web amb 30 etapes detallades, l’enregistrament de documentals, la senyalització digital amb codis QR, els continguts accessibles en llengua de signes i l’ús de realitat augmentada per recrear monuments romans. La ‘Ciclovia Augusta’ inclou a més tallers de formació en cicloturisme, màrqueting digital i intel·ligència artificial.