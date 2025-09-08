Educació
Un alumne de Tarragona el primer dia de curs: «Teníem ganes de tornar a l'escola perquè l'estiu és repetitiu»
Al Camp de Tarragona hi haurà 99.542 alumnes, uns 400 menys que l'any passat
El curs escolar 2025-2026 ha començat aquest dilluns amb nervis, emoció i plors entre els més petits de l'Escola Vedruna Sagrat Cor de Tarragona. Poc abans de les nou ha començat a arribar l'alumnat d'infantil i primària en un curs que al Camp de Tarragona tindrà 99.542 alumnes, uns 400 menys que l'any passat.
Després de més de dos mesos de vacances, el jovent ja volia retrobar-se. "Teníem ganes de tornar a l'escola perquè l'estiu és repetitiu", han dit un grup de nois de 5è de primària. Els pares que els han acompanyat també han començat el curs "amb ganes de tornar a la rutina", ha destacat Soraya Lago mare d'una nena d'i5. La prohibició dels mòbils a l'aula i la baixada de les ràtios són algunes de les novetats d'enguany.